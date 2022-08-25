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Новый скандал? В ООН фактически "приравняли" Украину к РФ после удара в Чаплино

Фото: гуманитарный координатор ООН Дениз Браун (ukraine.un.org)
Автор: Илона Свиридова

В Организации Объединенных Наций (ООН) отреагировали на российское военное преступление в Чаплино (Днепропетровская области) призывом к России и Украине соблюдать международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гуманитарного координатора ООН в Дениз Браун.

"Я поражена ударами, в результате которых вчера погибли и получили ранения гражданские жители вблизи железнодорожной станции Чаплино в центральной Украине. При ударе погибли дети. И погибли там, где они должны быть в безопасности - дома или путешествуя с семьями", - отметила она.

По ее словам, вчера во время других ударов по Украине тоже гибли мирные жителе. В последние дни об интенсивных обстрелах сообщалось в прифронтовых городах, в частности, в Никополе и Зеленодольске в Днепропетровской области.

"Все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы граждане были защищены, их дома оставались невредимыми, а необходимые услуги не прекращались", - добавила Браун.

Напомним, в результате ракетного удара по поезду на станции Чаплино 24 августа погибли не менее 25 человек. Российская сторона признала его, но заявила, что била якобы по военному эшелону.

Отметим, до этого в скандал попала правозащитная организация Amnesty International, в отчете которой говорилось, что ВСУ подвергают опасности жизни мирных жителей и якобы размещают военную технику в жилом секторе. Такой формулировкой возмутились власти, а российская сторона использовала в своей пропаганде. Скандал завершился тем, что правозащитники пересмотрят свой отчет.

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