Новый сезон Формулы-1 стартует на неделю позже

Организаторы чемпионата Формулы-1 внесли серьезные изменения в календарь турнира на 2021 год. Новый сезон стартует на неделю позже и начнется со второго этапа – Гран-при Бахрейна.

Об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Гран-при Австралии, с которого традиционно начинался новый чемпионат, на этот раз было решено перенести на конец ноября из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Кроме того, под вопросом пока проведение третьего этапа в Китае.

В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле – он в новом сезоне пройдет вторым по счету. На неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Пока календарь нынешнего сезона предусматривает рекордное количество этапов - 23.

Гран-при Бахрейна – 28 марта Гран-при Эмилии-Романьи/Сан-Марино (Имола) – 18 апреля Будет объявлено позже – 2 мая Гран-при Испании – 9 мая Гран-при Монако – 23 мая Гран-при Азербайджана – 6 июня Гран-при Канады – 13 июня Гран-при Франции – 27 июня Гран-при Австрии – 4 июля Гран-при Великобритании – 18 июля Гран-при Венгрии – 1 августа Гран-при Бельгии – 29 августа Гран-при Нидерландов – 5 сентября Гран-при Италии – 12 сентября Гран-при России – 26 сентября Гран-при Сингапура – 3 октября Гран-при Японии – 10 октября Гран-при США – 24 октября Гран-при Мехико (Мексика) – 31 октября Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – 7 ноября Гран-при Австралии – 21 ноября Гран-при Саудовской Аравии – 5 декабря Гран-при Абу-Даби – 12 декабря

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