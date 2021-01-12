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Новый сезон Формулы-1 стартует на неделю позже

Автор: Вера Олейник

Организаторы чемпионата Формулы-1 внесли серьезные изменения в календарь турнира на 2021 год. Новый сезон стартует на неделю позже и начнется со второго этапа – Гран-при Бахрейна.

Об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Гран-при Австралии, с которого традиционно начинался новый чемпионат, на этот раз было решено перенести на конец ноября из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Кроме того, под вопросом пока проведение третьего этапа в Китае.

В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле – он в новом сезоне пройдет вторым по счету. На неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби.

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Пока календарь нынешнего сезона предусматривает рекордное количество этапов - 23.

  1. Гран-при Бахрейна – 28 марта
  2. Гран-при Эмилии-Романьи/Сан-Марино (Имола) – 18 апреля
  3. Будет объявлено позже – 2 мая
  4. Гран-при Испании – 9 мая
  5. Гран-при Монако – 23 мая
  6. Гран-при Азербайджана – 6 июня
  7. Гран-при Канады – 13 июня
  8. Гран-при Франции – 27 июня
  9. Гран-при Австрии – 4 июля
  10. Гран-при Великобритании – 18 июля
  11. Гран-при Венгрии – 1 августа
  12. Гран-при Бельгии – 29 августа
  13. Гран-при Нидерландов – 5 сентября
  14. Гран-при Италии – 12 сентября
  15. Гран-при России – 26 сентября
  16. Гран-при Сингапура – 3 октября
  17. Гран-при Японии – 10 октября
  18. Гран-при США – 24 октября
  19. Гран-при Мехико (Мексика) – 31 октября
  20. Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – 7 ноября
  21. Гран-при Австралии – 21 ноября
  22. Гран-при Саудовской Аравии – 5 декабря
  23. Гран-при Абу-Даби – 12 декабря

Ранее РБК-Украина составило календарь болельщика: главные спортивные события в 2021 году.

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