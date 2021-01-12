Новый сезон Формулы-1 стартует на неделю позже

Организаторы чемпионата Формулы-1 внесли серьезные изменения в календарь турнира на 2021 год. Новый сезон стартует на неделю позже и начнется со второго этапа – Гран-при Бахрейна.
Об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Гран-при Австралии, с которого традиционно начинался новый чемпионат, на этот раз было решено перенести на конец ноября из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Кроме того, под вопросом пока проведение третьего этапа в Китае.
В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле – он в новом сезоне пройдет вторым по счету. На неделю были сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби.
Пока календарь нынешнего сезона предусматривает рекордное количество этапов - 23.
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