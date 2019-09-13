Нова саміт зі врегулювання ситуації в Ідлібі може відбутися у жовтні

Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган побоюється зриву процесу мирного врегулювання в Сирії

Новий саміт за участю Туреччини, Росії, Німеччини та Франції зі врегулювання ситуації в сирійському Ідлібі може відбутися на початку жовтня. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Ердоган також зазначив, що побоюється нового припливу біженців і зриву процесу мирного врегулювання.

"Ми розглядаємо напади на цивільних осіб в Ідлібі як ризик нового припливу біженців і зриву процесу політичного врегулювання", - підкреслив він.

Раніше Ердоган пригрозив Європі відкриттям кордонів із сирійськими біженцями. Зі слів турецького президента, це буде зроблено, якщо найближчим часом у Сирії для них не буде створено безпечну зону.

Нагадаємо, в Сирії 12 вересня завдали авіаударів по півдню сирійського району Ідліб вперше з оголошення перемир'я 31 серпня. Урядові військові літаки бомбардували сільську місцевість на півдні Ідлібу, зокрема місто Маарат-ан-Нуман.

Водночас у ООН підозрюють США та Росію у вчиненні військових злочинів у Сирії, зокрема через те, що їхні повітряні удари призвели до великої кількості жертв серед мирного населення.