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Новый рекорд. Цена на газ в Европе достигла 1350 долларов

Автор: Дмитрий Левицкий

Цена на газ в Европе достигла нового рекордного значения. Цена фьючерса на газ в Европе сегодня превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов составила 1354 долларов за тысячу кубометров, или 112 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Напомним, вчера цена газа в Европе резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нити "Северного потока-2". Однако уже сегодня утром цена на газ снова начала расти.

Как писало РБК-Украина, утром цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1200 долларов за тысячу кубов.

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Цена на газЕвропа