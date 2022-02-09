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Новый рекорд. Матч "Металлиста" с "Вересом" на Winter Cup 2022 смотрели 512 тысяч болельщиков

Автор: Наталия Гурковская

Матч "Металлиста" с "Вересом" на товарищеском турнире в зимнее межсезонье Winter Cup 2022 смотрели 512 тыс. болельщиков. Харьковчане победили ровенчан со счетом 2:1.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Численность просмотров на YouTube-канале "Перша ліга", телеканале "Футбол 1", предматчевая и послематчевая студии, а также участие в чате прямой трансляции составила 512 тыс. человек", - отмечет пресс-служба.

Напомним, ранее харьковские журналисты подсчитали численность поклонников харьковского клуба. По их данным 80% жителей Харькова и области назвали себя болельщиками "Металлиста".

Следующий матч в финале Winter Cup 2022 состоится 11 февраля - "Металлист" сойдется в поединке с житомирским "Полесьем". Прямую трансляцию игры будут вести телеканалы "Футбол 1" и YouTube-канал "Перша ліга".

Как сообщалось, президент ФК "Металлист" Александр Ярославский и президент ФК "Полесье" Геннадий Буткевич поддержали инициативу телеканалов "Футбол 1/2/3" провести в зимнее межсезонье в Турции выставочный турнир Winter Cup 2022.

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Металлист