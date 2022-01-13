DCH Ярославского поддержит футбольный турнир в межсезонье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ФК " Металлист ".

Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие два клуба Первой лиги ("Металлист" и "Полесье") и два клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец").

Идея турнира заключается в том, чтобы дать возможность помиряться силами командам из разных лиг чемпионата и разных регионов Украины. Все участники Winter Cup 2022 динамично развиваются, показывают высокий уровень игры и хорошо заметны на украинском футбольном пространстве.

Группа DCH Александра Ярославского и BGV Group Геннадия Буткевича как официальные партнеры соревнования профинансируют необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд.

"Я всегда готов поддержать любые начинания, которые идут на пользу украинскому футболу и украинским болельщикам. Не только Евро-2012 или Суперкубок УЕФА, а все, что помогает повышать профессиональный уровень игроков и приносит радость фанатам. И замечательно, что на этом пути я встретил единомышленников. Что касается Winter Cup 2022, то это прекрасная идея, и "Металлист" будет сражаться за победу в честной спортивной борьбе на радость харьковчанам", - сказал Ярославский.

Местом проведения турнира станет турецкий Белек. Все матчи будут транслироваться на телеканалах "Футбол".