Новый район с центром в Ирпене имеет больше возможностей, - эксперт

Нарезка новых районов и определение их административных центров не соответствуют ранее установленным правилам и нормам. В частности, в Киевской области, центром района решили сделать Бучу, тогда как большинство ОТГ выступали за Ирпень.

Об этом заявил эксперт Богдан Бондаренко в эфире "Эспрессо TV".

"В Буче нет даже половины необходимой базы административных учреждений, разного рода служб, и, что главное, больниц. Ирпень имеет все это, масштабы города совсем другие. Большинство ОТГ, которые будут частью нового района, выступают за то, чтобы центром был Ирпень и пишут соответствующие обращения к депутатам, премьер-министру и даже Президенту. Так почему тогда так?" - сказал Бондаренко.

По его словам, потенциал Ирпеня в несколько раз превышает возможности Бучи.

"Вопрос в том, почему власть меняет свое решение за несколько недель до финального голосования в парламенте, и пытается протянуть выгодные для себя вещи, которые идут в разрез с предыдущими планами", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее на сайте президента зарегистрировали петицию "Касательно пересмотра проекта постановления Кабинета министров под №3650 "О создании и ликвидации районов".

Кроме того, жителя Ирпеня записали видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой прислушаться к их мнению и сделать Ирпень центром нового района.

Как-писало РБК-Украина, ранее также общины Ирпеня и Вишневого Киевской области выступили против того, чтобы административным центром будущего района был город Буча.

