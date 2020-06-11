Общины Киевской области против признания Бучи райцентром

Фото: на въезде в Бучу (из открытых источников)

По их словам, признание Бучи районным центром не соответствует методике, утвержденной Кабмином

Общины Ирпеня и Вишневого Киевской области выступили против того, чтобы административным центром будущего района был город Буча. Половина общин выступают за центр района в Ирпене, а половина в Вышгороде.

Об этом говорится в обращениях общин к руководству области и правительства передает РБК-Украина.

Подписанты обращений обращают внимание, что признание Бучи районным центром не соответствует методике, утвержденной Кабинетом министров.

Среди тех, кто обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю на поддержку райцентра в городе Ирпень большинство депутатов городского совета города Вишневое, и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов, и.о. Коцюбинского поселкового головы Сергей Даниш, председатель Михайловка-Рубеживского сельсовета Андрей Помазан, Козынцовский сельский голова Владимир Вигинный, Горенский сельский голова Анатолий Драпей, Бузовский сельский голова Сергей Кижлай.

Вместе с тем в своем открытом письме председатель Вышгородского районного совета Ростислав Кириченко, председатель Иванковского районного совета Валерий Потиенко, председатель Полесского районного совета Андрей Слепченко, председатель Бородянской районной рады Георгий Ерко, Вышгородский городской голова Алексей Момот тоже не видят Бучу районным центром, а предлагают, чтобы центр Ирпенского района был в городе Вышгород.

Напомним, во время совещания 9 июня в Киевской областной государственной администрации в.и.о. председателя КОГА Василий Володин заявил, что большинство общин хотят, чтобы центр был именно в Буче.

10 июня под стенами Кабмина прошла акция протеста, на которой жители Киевской области призвали министра развития общин и территорий Алексея Чернышева поддержать формирование Ирпенского района с центром в городе Ирпень, который, по их мнению, больше всего по всем критериям соответствует принципам формированию районов и имеет всю необходимую инфраструктуру.

Протестанты отметили, что сегодня на территории Ирпенской городской территориальной общины уже успешно работают и не требуют финансовых затрат на создание государственные и коммунальные учреждения.

В частности, управления Пенсионного Фонда, Управления Госказначейства, управления ГУ Государственной налоговой службы, городской отдел Государственной миграционной службы Украины, Ирпенско-Бучанский объединенный городской военный комиссариат, Ирпенский городской отдел ГУ ДСНС Украины в Киевской области, Ирпенский городской центр занятости населения, Ирпенский городской суд Киевской области, Ирпенский филиал "Киевоблгаз", Ирпенский РП ПАО "Киевоблэнерго", Киевская областная филиалом ОАО "Укртелеком", Ирпенское отделение полиции ГУ НП в Киевской области Создано было также ряд коммунальных предприятий.

Ранее также сообщалось, что в апреле было отреконструировано и оборудовано новым медицинским оборудованием инфекционное отделение Ирпенской центральной городской больницы.

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Автор: РБК-Украина