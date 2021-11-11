Новий президентський рейтинг: за кого проголосують українці
Чинний президент України Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Але за тиждень його підтримка опустилася до 21,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За результатами опитування, яке проводилося протягом 4-9 листопада 2021, президентський рейтинг виглядає наступним чином:
- Володимир Зеленський - 21,8%
- Петро Порошенко - 14,5%
- Юрій Бойко - 11%
- Юлія Тимошенко - 10,8%
- Дмитро Разумков - 8,8%
- Євген Мураєв - 6,4%
- Ігор Смешко - 6,2%
- Володимир Гройсман - 5,7%
- Олег Ляшко - 4%
- Андрій Садовий - 2,6%
- Олег Тягнибок - 2,4%
- Віталій Кличко -1,7%
Крім того, 33% опитаних задоволені діяльністю Зеленського, 65% - не задоволені. Діяльністю Офісу президента задоволені 22%, не задоволені - 72%.
Роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 18%, не задоволені - 68%, не змогли оцінити - 14%. Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (80%) і Верховної Ради (83%).
Нагадаємо, тиждень тому опитування "Рейтингу" показувало підтримку Зеленського на рівні 25,1%, якби вибори президента проходили найближчим часом.