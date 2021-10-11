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Новый президент Эстонии вступил в должность

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Таллинн, Понедельник 11 октября 2021 15:59
Новый президент Эстонии вступил в должность Фото: новый президент Эстонии Алар Карис (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 11 октября, вступил в должность новый президент Эстонии Алар Карис. Церемония инаугурации прошла в здании эстонского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что перед присягой Кариса с речью выступила уже бывший президент Керсти Кальюлайд.

"Парламентская Эстония опирается именно на главу государства с ограниченной властью, который должен сформулировать для всех нас, откуда и куда мы идем. Этого ждет от него народ. Парламентская Эстония доверяет своему главе надзор за мыслью и Конституцией. Этого требует от него Конституция", - отметила она.

Затем Карис принес присягу и пообещал отстаивать законы Эстонии.

Кто такой Алар Карис

Новый президент Эстонии является ученым-биологом и государственным служащим. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета, в 2013-2018 - генеральным ревизором Эстонии, с 2018 года возглавлял Национальный музей.

В августе 2021 к нему с предложением выдвинуться на пост президента обратился спикер парламента Юри Ратас. Карис принял предложение, его кандидатуру поддержала правящая коалиция.

Напомним, в конце августа эстонский парламент со второй попытки избрал нового президента страны.

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