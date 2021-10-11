Новий президент Естонії вступив на посаду

Сьогодні, 11 жовтня, вступив на посаду новий президент Естонії Алар Каріс. Церемонія інавгурації пройшла в будівлі естонського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Повідомляється, що перед присягою Каріса з промовою виступила вже колишній президент Керсті Кальюлайд.

"Парламентська Естонія спирається саме на главу держави з обмеженою владою, який має сформулювати для всіх нас, звідки і куди ми йдемо. Цього чекає від нього народ. Парламентська Естонія довіряє своєму голові нагляд за думкою і Конституцією. Цього вимагає від нього Конституція", - зазначила вона.

Потім Каріс склав присягу і пообіцяв відстоювати закони Естонії.

Хто такий Алар Каріс

Новий президент Естонії є вченим-біологом і державним службовцем. У 2007-2012 роках був ректором Тартуського університету, в 2013-2018 - генеральним ревізором Естонії, з 2018 року очолював Національний музей.

У серпні 2021 до нього з пропозицією висунутися на пост президента звернувся спікер парламенту Юрі Ратас. Каріс прийняв пропозицію, його кандидатуру підтримала правляча коаліція.