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Новий президент Естонії вступив на посаду

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Таллінн, Понеділок 11 жовтня 2021 15:59
Новий президент Естонії вступив на посаду Фото: новий президент Естонії Алар Каріс (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 11 жовтня, вступив на посаду новий президент Естонії Алар Каріс. Церемонія інавгурації пройшла в будівлі естонського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що перед присягою Каріса з промовою виступила вже колишній президент Керсті Кальюлайд.

"Парламентська Естонія спирається саме на главу держави з обмеженою владою, який має сформулювати для всіх нас, звідки і куди ми йдемо. Цього чекає від нього народ. Парламентська Естонія довіряє своєму голові нагляд за думкою і Конституцією. Цього вимагає від нього Конституція", - зазначила вона.

Потім Каріс склав присягу і пообіцяв відстоювати закони Естонії.

Хто такий Алар Каріс

Новий президент Естонії є вченим-біологом і державним службовцем. У 2007-2012 роках був ректором Тартуського університету, в 2013-2018 - генеральним ревізором Естонії, з 2018 року очолював Національний музей.

У серпні 2021 до нього з пропозицією висунутися на пост президента звернувся спікер парламенту Юрі Ратас. Каріс прийняв пропозицію, його кандидатуру підтримала правляча коаліція.

Нагадаємо, в кінці серпня естонський парламент з другої спроби обрав нового президента країни.

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