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Новый премьер-министр Италии вскоре посетит Белый дом

НовостиПолитика    10.06.2018 - 03:35
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Дональд Трамп анонсировал встречу с Джузеппе Конте в Вашингтоне

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в скором времени посетит Белый дом с официальным визитом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, действительно отличным парнем. Вскоре он будет удостоен чести посетить Белый дом в Вашингтоне. Он проделает отличную работу - итальянский народ все сделал правильно!" - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу, 9 июня, вылетел на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапур и надеется, что их встреча приведет к "замечательному результату для КНДР и мира".

По словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".

 

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Теги публикации: Италия, Белый дом, визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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