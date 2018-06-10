Новый премьер-министр Италии вскоре посетит Белый дом

Дональд Трамп анонсировал встречу с Джузеппе Конте в Вашингтоне

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в скором времени посетит Белый дом с официальным визитом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, действительно отличным парнем. Вскоре он будет удостоен чести посетить Белый дом в Вашингтоне. Он проделает отличную работу - итальянский народ все сделал правильно!" - написал Трамп.

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу, 9 июня, вылетел на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапур и надеется, что их встреча приведет к "замечательному результату для КНДР и мира".

По словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".