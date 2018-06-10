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Новий прем'єр-міністр Італії незабаром відвідає Білий дім

НовиниПолітика    10.06.2018 - 03:35
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Дональд Трамп анонсував зустріч з Джузеппе Конте у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте незабаром відвідає Білий дім із офіційним візитом. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

"Зустрівся з новим прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, спраді чудоовим хлопцем. Незабаром він буде удостоєний честі відвідати Білий дім у Вашингтоні. Він виконає чудову роботу - італійський народ усе зробив правильно!" - написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу, 9 червня, вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапур і сподівається, що їхня зустріч приведе до "чудового результату для КНДР і світу".

Зі слів Трампа, він з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

 

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Теги публікації: Італія, Белый дом, визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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