Новий прем'єр-міністр Італії незабаром відвідає Білий дім

Дональд Трамп анонсував зустріч з Джузеппе Конте у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте незабаром відвідає Білий дім із офіційним візитом. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

"Зустрівся з новим прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, спраді чудоовим хлопцем. Незабаром він буде удостоєний честі відвідати Білий дім у Вашингтоні. Він виконає чудову роботу - італійський народ усе зробив правильно!" - написав Трамп.

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в суботу, 9 червня, вилетів на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапур і сподівається, що їхня зустріч приведе до "чудового результату для КНДР і світу".

Зі слів Трампа, він з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".