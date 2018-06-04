Новый премьер Испании не включит в состав правительства членов партии "Подемос"

Партия "Подемос" была одной из партий, которая проголосовала за недоверие правительству Рахоя

Социалист Педро Санчес, который стал главой правительства Испании после вынесения вотума недоверия премьеру Мариано Рахою, не намерен назначать на министерские посты членов партии "Подемос", что поддержала его. Об этом сообщил в эфире испанского телевидения, заместитель генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра.

Как сообщается, Ластра отрицательно ответила на вопрос о том, войдут члены "Подемос" в состав нового правительства под руководством Санчеса.

"Имена тех, кто войдет в правительство, будут опубликованы за несколько дней", - заявила она.

Также Ластра отметила, что сложившаяся Санчесом администрация будет "по сущности, социалистической".

Ранее члены "Подемос" заявили, что Санчесу удастся сформировать более стабильное правительство, если он включит в него членов других партий, кроме ИСРП.

Также на прошлой неделе в конгрессе депутатов Испании состоялось голосование, во время которого недоверии кабинета Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался.

Напомним, что 1 июня новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.

За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента. Вместе с тем, голосование парламента за вотум недоверия повлекло за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.