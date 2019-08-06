Новый посол Эстонии в Украине начал свою дипмиссию

Новоназначенный посол Эстониии Каимо Кууск вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, Кууск вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

"Украина является внешнеполитическим приоритетом Эстонии", - подчеркнул посол Эстонской Республики.

В время рабочей встречи дипломаты высоко оценили динамику украинско-эстонского диалога и подтвердили общую настроенность на дальнейший обмен опытом с целью реализации Украиной важных реформ, в частности в областях образования и здравоохранения.

В свою очередь, Зеркаль поблагодарила посла за твердую поддержку Эстонской Республикой суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и помощь в реализации гуманитарных проектов в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 июля президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд назначила нового посла Эстонской Республики в Украине. Ним стал Каимо Куусе.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.