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Новый посол Бразилии приехал в Украину

Украина, Пятница 25 декабря 2020 02:06
Новый посол Бразилии приехал в Украину
Фото: Енин и де Андраде Мелло Рапеста (mfa.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился с новым послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапесто. Дипломаты обсудили приоритетные задачи в отношениях между странами на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отдельно они обсудили сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и авиакосмической сферах. Дипломаты договорились приложить усилия для подготовки официального визита президента Бразилии в Украину и подписание ряда двусторонних документов.

"Углубление политического диалога и увеличение объемов торговли являются приоритетными вопросами повестки дня наших отношений с Бразилией", - сказал Енин.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал приоритетные задачи послов. Все они должны заниматься четырьмя приоритетами.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября стало известно, что власть решила сменить посла Украины в США. Кулеба предложил на эту должность Маркарову.

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Новости Украины Политика БразилияЕнин

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