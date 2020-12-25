Новий посол Бразилії приїхав в Україну

Фото: Єнін та де Андраде Мелло Рапеста (mfa.gov.ua)

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін зустрівся з новим послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою. Дипломати обговорили пріоритетні завдання в відносинах між країнами на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Окремо вони обговорили співпрацю України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах. Дипломати домовилися докласти зусиль для підготовки офіційного візиту президента Бразилії до України та підписання низки двосторонніх документів.

"Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією", - сказав Єнін.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетні завдання послів. Всі вони повинні займатися чотирма пріоритетами.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада стало відомо, що влада вирішила змінити посла України в США. Кулеба запропонував на цю посаду Маркарову.