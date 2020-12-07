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Наращивание мышц "мягкой силы" и привлечение денег: в МИД назвали задачи послов

Украина, Понедельник 07 декабря 2020 14:45
Наращивание мышц "мягкой силы" и привлечение денег: в МИД назвали задачи послов
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал приоритетные задачи послов. Все они должны заниматься четырьмя приоритетами.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Во-первых, безопасность страны, повышение обороноспособности, интеграция в НАТО, противодействие российской агрессии, обеспечение санкционного давления на государство-агрессора, возвращение наших временно оккупированных территорий на востоке, приближение дня деоккупации Крыма", - рассказал министр.

Вторая задача - привлечение денег в страну.

"Либо через продвижение украинского экспорта, или через привлечение иностранных инвестиций, или через взаимодействие с международными финансовыми институтами", - пояснил глава МИД.

По словам Кулебы, третьим приоритетом является консульская защита украинских граждан за рубежом.

"В-четвертых, наращивание мышц "мягкой силы" Украины в мире, влияние на представление об Украине за рубежом средствами публичной и культурной дипломатии, формирование сетей сторонников и друзей", - добавил он.

По словам министра, это четыре равнозначные функции.

"И послом, который не будет уделять достаточно внимания торгово-финансовому блоку, я буду категорически недоволен", - сказал Кулеба.

Напомним, глава МИД также оценил вероятное назначение Оксаны Маркаровой новым послов в США. По мнению министра, она будет эффективным послом.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября стало известно, что власть решила сменить посла Украины в США. Кулеба предложил на эту должность Маркарову.

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