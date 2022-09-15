Новый политический ход Лукашенко. Диктатор уравнял права украинских беженцев и белорусов

В четверг, 15 сентября, лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко уравнял права украинских беженцев и белорусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".
Согласно указу белорусского диктатора, украинцы будут иметь право на:
При этом беженцы из Украины не будут платить государственные пошлины за регистрацию временного пребывания в Беларуси, выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Беларуси, выдачу биометрического вида на жительство.
Работодатели, которые обеспечат трудоустройство украинцам, будут освобождаться от уплаты пошлин.
Отметим, что Лукашенко публично поддерживает войну России против Украины. Оккупационные войска РФ начали полномасштабное вторжение на украинскую территорию, в том числе, из Беларуси.
Также с территории Беларуси Россия наносит ракетные удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители.
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