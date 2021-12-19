Новый министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Кремля

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт выступает за ужесточение персональных санкций против Кремля. Речь идет за ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Bild am Sonntag.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", - отметила Ламбрехт.