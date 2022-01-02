ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новый мэр Нью-Йорка вступил в должность

Новина українською →
Нью-Йорк, Воскресенье 02 января 2022 03:01
Новый мэр Нью-Йорка вступил в должность Фото: Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс (facebook.com/EricAdamsforNYC)
Автор: Анна Полисученко

У Нью-Йорка появился 110-й по счету мэр. 61-летний демократ Эрик Адамс официально вступил в должность сразу после встречи нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Эрика Адамса.

Адамс став вторым в истории мегаполиса чернокожим градоначальником.

Присягу на Таймс-сквер он принимал на семейной Библии и с фотографией ушедшей из жизни в 2020 году матери.

Бывший капитан полиции и глава округа Бруклин пообещал вернуть Нью-Йорк к прежней жизни.

На церемонии 61-летний афроамериканец Адамс, сын уборщицы, в прошлом - сенатор в законодательном органе штата, президент района Бруклин, назвал себя "будущим Демократической партии".

Новый мэр принял присягу на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман.

Сойдя со сцены, Адамс провозгласил: "Нью-Йорк вернулся".

В свой первый день в должности мэра Адамс посетил в больнице полицейского, который в субботу получил ранение в Гарлеме (в копа выстрелили, когда он спал в своей машине в перерыве между двумя рабочими сменами).

Городской голова также стал свидетелем уличной драки, когда ждал поезд метро по дороге в мэрию. По его словам, он позвонил по телефону на номер 911, чтобы вызвать полицию. "У меня нападение - трое мужчин, - сказал он диспетчеру, а затем представился: - Адамс, мер Адамс".

По данным СМИ, Адамс рано просыпается, соблюдает веганскую диету и в целом является сторонником здорового образа жизни. Также отмечается, что он хочет получить свою первую зарплату в биткоинах.

Ранее мы писали, что на выборах мэра Нью-Йорка побеждает афроамериканец Эрик Адамс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нью-Йорк
NEWS
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году