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Новый маршрут. УЗ запускает поезд, который соединит две восточные области: график

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" запускает на маршруте Бахмут - Харьков - Бахмут новый электропоезд. Это новый маршрут, который соединит Донецкую и Харьковскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

График движения

Так, из Бахмута поезд № 7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.

Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.

Поезд будет делать остановки на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск Изюм, Основа и других.

Список пересадок

Кроме этого, "Укрзализныця" добавила ряд пересадок. Отдельно в направлении Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:

  • № 886 Ворожба - Сумы - Харьков, прибытие в 17: 04;
  • № 724 (Интерсити+) Киев - Харьков, прибытие в 18:11;
  • № 6025 Казачья Лопань - Харьков, прибытие в 18:30;
  • № 6554 Купянск-Вузл - Харьков, прибытие в 18:36.

В направлениях Лозовой, Славянска, Купянска, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба-Сумы-Харьков, прибытие в 17:04.

Напомним,"Укрзализныця" запустила "Буковельский экспресс" к туристическим местам Карпат. Он будет курсировать по маршруту Львов-Ясиня-Львов.

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Укрзализныця