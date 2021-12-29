Новый маршрут. УЗ запускает поезд, который соединит две восточные области: график

График движения

Так, из Бахмута поезд № 7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28.

Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.

Поезд будет делать остановки на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск Изюм, Основа и других.

Список пересадок

Кроме этого, "Укрзализныця" добавила ряд пересадок. Отдельно в направлении Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:

№ 886 Ворожба - Сумы - Харьков, прибытие в 17: 04;

№ 724 (Интерсити+) Киев - Харьков, прибытие в 18:11;

№ 6025 Казачья Лопань - Харьков, прибытие в 18:30;

№ 6554 Купянск-Вузл - Харьков, прибытие в 18:36.

В направлениях Лозовой, Славянска, Купянска, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба-Сумы-Харьков, прибытие в 17:04.