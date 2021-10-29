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Новий максимум. В Україні майже 27 тисяч випадків COVID за добу: де найбільше

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 08:18
Новий максимум. В Україні майже 27 тисяч випадків COVID за добу: де найбільше Фото: в Україні максимум нових випадків коронавірусу за весь час пандемії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу, це є найбільшим числом за весь час пандемії. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Новий максимум. В Україні майже 27 тисяч випадків COVID за добу: де найбільше

Антирекорд

В Україні другий день підряд фіксують антирекорди нових випадків. Вчора було трішки більше 26 тисяч, а сьогодні - 26 870 нових заражень.

Статистика за добу

В Україні госпіталізували 5 463 особи; летальних випадків - 648; одужали - 9 784 особи.

Протестували за добу:

  • методом ПЛР - 74 027,
  • методом ІФА - 20 592,
  • експрес-тестами - 47 658.

Ситуація в областях

Найбільше нових випадків COVID за добу підтвердили у таких областях:

  • Дніпропетровська - 2164,
  • Одеська - 2156,
  • Львівська - 1702,
  • Харківська - 1497,
  • місто Київ - 1616.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 878 674 особи; одужали - 2 421 495 осіб; летальних випадків - 66 852.

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