Новий максимум. В Україні майже 27 тисяч випадків COVID за добу: де найбільше
Фото: в Україні максимум нових випадків коронавірусу за весь час пандемії (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні підтвердили майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу, це є найбільшим числом за весь час пандемії. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Антирекорд
В Україні другий день підряд фіксують антирекорди нових випадків. Вчора було трішки більше 26 тисяч, а сьогодні - 26 870 нових заражень.
Статистика за добу
В Україні госпіталізували 5 463 особи; летальних випадків - 648; одужали - 9 784 особи.
Протестували за добу:
- методом ПЛР - 74 027,
- методом ІФА - 20 592,
- експрес-тестами - 47 658.
Ситуація в областях
Найбільше нових випадків COVID за добу підтвердили у таких областях:
- Дніпропетровська - 2164,
- Одеська - 2156,
- Львівська - 1702,
- Харківська - 1497,
- місто Київ - 1616.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 878 674 особи; одужали - 2 421 495 осіб; летальних випадків - 66 852.