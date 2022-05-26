Новый космический корабль Starliner компании Boeing успешно вернулся с МКС на Землю

Космический корабль Starliner разработки Boeing успешно вернулся на Землю в ходе своего второго полета, приземлившись в штате Нью-Мексико. Тестовый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС) длился пять дней.

Посадка была осуществлена при помощи трех парашютов. Перспективный корабль доставил на МКС 360 кг различных грузов. При общей массе в 13 тонн, Starliner рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет в 60 часов.

Космический аппарат был запущен с мыса Канаверал 21 мая. В ходе полета два двигателя из 12 отключились, но оставшиеся взяли на себя их функцию. Перед стыковкой Starliner продемонстрировал свои возможности по маневрированию в открытом космосе. Запланировано, что следующий полет нового аппарата станет уже пилотируемым, и Starliner доставит на МКС международный экипаж.