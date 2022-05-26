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Новий космічний корабель Starliner компанії Boeing успішно повернувся з МКС на Землю

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Вашингтон, Четвер 26 травня 2022 06:10
Новий космічний корабель Starliner компанії Boeing успішно повернувся з МКС на Землю Космічний корабель Starliner (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Космічний корабель Starliner розробки Boeing успішно повернувся на Землю в ході свого другого польоту, приземлившись в штаті Нью-Мексико. Тестовий безпілотний політ до Міжнародної космічної станції (МКС) тривав п'ять днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Посадка була здійснена за допомогою трьох парашутів. Перспективний корабель доставив на МКС 360 кг різних вантажів. При загальній масі в 13 тонн, Starliner розрахований на екіпаж з семи осіб і автономний політ в 60 годин.

Космічний апарат був запущений з мису Канаверал 21 травня. В ході польоту два двигуни з 12 відключилися, але залишилися взяли на себе їх функцію. Перед стикуванням Starliner продемонстрував свої можливості по маневруванню у відкритому космосі. Заплановано, що наступний політ нового апарату стане вже пілотованим, і Starliner доставить на МКС міжнародний екіпаж.

Раніше повідомлялося, що дата запуску космічного корабля Starliner переносилася. Причиною перенесення запуску космічного корабля Starliner стали технічні неполадки в руховій установці апарату.

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