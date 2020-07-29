Новый корпус "Охматдета" на 90% построен при Порошенко, - Сюмар

Фото: Виктория Сюмар (eurosolidarity.org)

Сюмар призвала провести прозрачный и публичный конкурс на должность главного врача больницы

90% нового корпуса больницы "Охматдет" был построен во времена пятого президента Петра Порошенко.

Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член Попечительского Совета НДСБ "Охматдет" Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

"Много людей делали все возможное и не возможное, чтобы это (открытие "Охматдета", - ред.) произошло. И не пиарились, а делали. И надо сказать откровенно: это произошло, потому что 90% нового корпуса "Охматдета" было построено во времена Порошенко", - написала Сюмар.

По ее словам, попечительский Совет сопровождал и помогал на разных уровнях разным правительствам в достройке "Охматдета" и поддержке больницы в кризисных ситуациях.

"Подчеркиваем, что главные работы по новому корпусу были сделаны в 2016-2020 годах. И что главный вызов сейчас - оперативная и прозрачная закупка техники, при обеспечении больницы медицинским персоналом, способного работать по новейшим технологиям", - пишет Сюмар.

Она также подчеркнула, что обеспечение медучреждения специалистами и необходимым оборудованием - задача правительства.

"Попечительский Совет НДСБ "Охматдет", к которому я имею честь относиться, отмечает: сейчас откроются только 7 отделений с 21-го. В дополнение, к сожалению, они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину. Поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут. Кабмин должен немедленно решить проблему с обеспечением врачей в больницах со статусом "Национальный". Также отмечаем: остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки большого количества медицинской техники на сумму свыше 1,2 млрд грн. Огромный вызов для власти - провести тендеры по закупке максимально прозрачно и честно, а не зарабатывать на жизнях детей", - отметила Сюмар.

Она также призвала провести прозрачный и публичный конкурс на должность главного врача больницы.

"Возглавлять "Охматдет" должен человек с видением, как развивать современную украинскую больницу, а не тот, кто "обеспечит нужные тендеры", - добавляет нардеп.

Попечительский совет также настаивает на доплате медицинским работникам Национальных заведений Минздрава.

Как писало РБК-Украина, 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы, комплектация и присоединение медицинского оборудования должна была завершиться в конце июля.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило трем лицам о подозрении в хищении 30 млн гривен при строительстве нового корпуса "Охматдета".