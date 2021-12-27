Новый клуб для Лунина, бронза ЧМ Романчука и реабилитация Шевченко: итоги недели в спорте

На неделе завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где Украина взяла лишь одну награду - "бронза" у двукратного медалиста Олимпиады в Токио Михаила Романчука. Кроме этого появились новые слухи, по которым в английскую Премьер-лигу, следом за Виталием Миколенко, может отправиться и Андрей Лунин, который абсолютно не имеет игровой практики в мадридском "Реале".

"Бронза" Романчука

Во вторник, 21 декабря, завершился чемпионат по плаванию на короткой воде - 25-метровый бассейн, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. И в последний день Украина получила первую и в итоге единственную свою награду. На дистанции в 1500 метров вольным стилем Михаил Романчук стал третьим. При этом двукратный медалист ОИ-2020 (серебро - 1500 м, и бронза - 800 м) в квалификации показал лучший результат среди всех финалистов, но в решающем заплыве проиграл немцу Флориану Велльбоку, который показал мировой рекорд, финишировав за 14:06,88. Второе место у тунисца Ахмеда Хафнауи.

Больше всего наград завоевали пловцы из США - 9 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых (30 всего). Второе место у пловцов из Канады - 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых (15), третье у итальянцев - 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых (16).

Надежда для Лунина

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клуб уже этой зимой. По информации испанского издания Elnacional.cat, украинцем интересуется английский "Ньюкасл", владельцем которого недавно стал инвестиционный фонд Саудовской Аравии, сделав клуб одним из самых богатых клубов мира. Для Лунина это отличный шанс получить игровую практику, которой абсолютно нет в "Реале". Президент мадридцев Флорентино Перес готов без проблем отпустить 22-летнего украинца, если "Ньюкасл" покроет затраты "сливочных" на Лунина. В состав "сливочных" кипер перешел из "Зари" в 2018-м году за около 9 миллионов долларов.

Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" уже зимой (twitter.com/realmadridfra)

Таким образом Лунин может пополнить украинский десант в АПЛ, куда уже в начале января должен перебраться и Виталий Миколенко. По информации британских СМИ, клубы полностью согласовали трансфер, о котором официально будет объявлено 1 января.

К тому же, как сообщает The Athletic, "Вест Хэм" заинтересован в еще одном украинце, центральном защитнике "Шахтера" Николае Матвиенко. Украинец якобы входит в список потенциальных приобретений, ведь "молотобойники" как раз в поисках левоногого центрбека.

Отметим, в составе "Вест Хэма" сейчас выступает украинец Андрей Ярмоленко, однако из-за отсутствия игровой практики зимой он может клуб сменить. Кроме этого в АПЛ выступает еще один украинец - Александр Зинченко представляет "Манчестер Сити".

Украинское дерби в Серии А

Итальянская Серия А сейчас находится на рождественских каникулах. Однако перед этим там состоялось "украинское" дерби. Один из аутсайдеров чемпионата "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, принимала одного из лидеров "Аталанту" Руслана Малиновского. Бергамцы были явными фаворитами, однако распечатать ворота генуезцев так и не смогли. В итоге ничья 0:0, которая немного реабилитироваться Шевченко за провальный старт во главе "Дженоа". Два тура назад "грифоны" одержали первую победу при украинце. Сейчас в Серии А "Дженоа" идет на 18-м месте, а "Аталанта" - на 4-м.

Ребров - лучший в ОАЭ

Украинский футбольный наставник Сергей Ребров продолжает собирать индивидуальные награды в Объединенных Арабских Эмиратах. Днями его признали четвертый раз кряду лучшим тренером месяца в ОАЭ. Его клуб "Аль-Айн" после 11-ти туров лидирует в турнирной таблице, имея 27 баллов, что на 4 очка больше, чем у ближайшего конкурента.