Новый киевский мост "Волна" строят из украинской стали, "Азовсталь" отгрузит 300 тонн металла

"В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста "Волна", который будет располагаться на туристическом маршруте "Набережная - парк "Наталка" - о. Оболонский", также будет использована сталь "Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства "Азовстали", - сказано в публикации.

"Азовсталь" сообщает, что мост "Волна" планируют завершить в этом году.

"Мост будет полностью пешеходным с соблюдением удобств для маломобильных групп населения. Его планируют достроить к середине 2022 года", - говорится в заявлении.