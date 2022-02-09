Новий київський міст "Хвиля" будують із української сталі,"Азовсталь" відвантажить 300 тонн металу

У Києві повним ходом йде будівництво нового мосту "Хвиля", який з'єднає набережну та острів Оболонський. Для його будівництва відвантажать 300 тонн української сталі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Азовсталі".

"В Україні з'явиться ще один міст, і його можна назвати побратимом нашого, Запорізького мосту. Тому що при будівництві мосту "Хвиля", який розташовуватиметься на туристичному маршруті "Набережна - парк "Наталка" - о. Оболонський", також буде використано сталь Метінвесту. Компанія відвантажить 300 тонн гарячекатаного листового прокату марки S355NL товщиною 8–32 мм виробництва "Азовсталі", - йдеться у публікації.

"Азовсталь" повідомляє, що міст "Хвиля" планують завершити цього року.

"Міст буде повністю пішохідним із дотриманням зручностей для маломобільних груп населення. Його планують добудувати до середини 2022 року", - йдеться у заяві.