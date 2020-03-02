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Нацсовет переоформил лицензию для запуска телеканала для оккупированных территорий

Новости » Общество     02.03.2020 - 17:41
Нацсовет переоформил лицензию для запуска телеканала для оккупированных территорий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Регулятор переоформил соответствующие разрешения и лицензии для телеканала "Дом"

Новый канал для оккупированных территорий "Дом" получил лицензии и разрешения на временное вещание. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"2 марта на внеочередном заседании Национальный совет переоформил лицензию на спутниковое вещание государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (UATV), г. Киев. Этот телеканал, изменив программную концепцию вещания, будет транслировать развлекательные передачи на временно оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение поддержали семь членов регулятора, еще один член Нацсовета воздержался.

"Переоформить ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" соответствующих, указанных в данном проекте решения, лицензий", - отметила первый заместитель председателя регулятора Ольга Герасимьюк

Отдельным решением Нацсовет внес изменения в разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, заменив название телеканала UATV на "Дом".

Как отмечается, программной концепцией вещания предусмотрено 23 часа развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

Напомним, с 1 марта в Украине началось вещание развлекательно-информационного телеканала для временно оккупированных территорий, который называется "Дом". Главной целью нового телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной повестке дня Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разблокировать спутниковый сигнал общенациональных телеканалов.

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