Нацрада переоформила ліцензію для запуску телеканалу для окупованих територій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Регулятор переоформив відповідні дозволи і ліцензії для телеканалу "Дом"

Новий канал для окупованих територій "Дом" отримав ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"2 березня на позачерговому засіданні Національна рада переоформила ліцензію на супутникове мовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (UATV), м. Київ. Цей телеканал, змінивши програмну концепцію мовлення, транслюватиме розважальні передачі на тимчасово окуповані території", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення підтримали сім членів регулятора, ще один член Нацради утримався.

"Переоформити ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" відповідних, вказаних у цьому проекті рішення, ліцензій", - зазначила перший заступник голови регулятора Ольга Герасим’юк

Окремим рішенням Нацрада внесла зміни до дозволів на тимчасове мовлення на територіях із особливим режимом мовлення, замінивши назву телеканалу UATV на "Дом".

Як зазначається, програмною концепцією мовлення передбачено 23 години розважальних передач і 1 годину інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається "Дім". Головною метою нового телеканалу є повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського порядку денного України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський доручив розблокувати супутниковий сигнал загальнонаціональних телеканалів.