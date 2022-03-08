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Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция

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Вторник 08 марта 2022 20:18
Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция Фото: весенняя презентация от iPhone (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple проводит весеннюю презентацию своих новинок. Продемонстрировала обновленные iPhone SE, iPad и многое другое.

Все новинки от Apple в рамках весенней презентации - в материале РБК-Украина.

Онлайн-презентация:

iPhone SE с процессором A15

Apple анонсировала новенький iPhone SE с процессором A15.

Устройство оборудовано стеклом Ceramic Shield спереди и сзади. Обновленная модель будет иметь улучшенную автономную работу и поддерживать 5G.

Стартовая цена - от 429 долларов.

Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция

Фото: iPhone SE с процессором A15 (Apple)

iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета

В качестве бонуса был анонсирован зеленый цвет для iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция

Фото: iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета (Apple)

iPad Air с процессором M1

iPad Air 5-го поколения будет оборудован селфи-камерой на 12 Мп и функцией Center Stage.

В частности, аппарат будет поддерживать:

  • сеть 5G;
  • клавиатуру;
  • треклад;
  • карандаши второго поколения.

Во время продажи будут доступны на выбор две версии планшета: на 64 Гб и 256 Гб. Цена стартует от 569 долларов.

Фото: iPad Air с процессором M1 (Apple)

Процессор M1 Ultra

По состоянию на сегодня это будет самым мощным процессором для персональных компьютеров от Apple.

Компания объединила два чипа M1 Max в один-Ultra.

Среди его особенностей:

  • поддерживает до 128 Гб объединенной памяти;
  • 20-ядерный (16 высокоскоростных и 4 энергоэффективных ядер)
  • в 8 раз быстрее М1.

Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция

Фото: процессор M1 Ultra(Apple)

Компьютер Mac Studio

Новый компьютер от Apple на базе процессоров M1 Max и M1 Ultra:

  • полностью алюминиевый;
  • 7,7 дюйма в ширину и 3,7 дюйма в высоту;
  • поддерживает подключение четырех мониторов и одного 4К-телевизора;
  • бесшумный во время работы;
  • оборудован улучшенной системой охлаждения;
  • до 8 Тб SSD.

Цена на M1 Max - от 1999 $, на M1 Ultra - от 3999 $.

Фото: компьютер Mac Studio (Apple)

Монитор Studio Display

Монитор имеет похожий дизайн, как у 24-дюймового iMac:

  • способен наклоняться до 30 градусов;
  • 27-дюймовый дисплей с поддержкой 5К и ТгиеТопе;
  • ультраширокая фронтальная камера на 12 Мп;
  • микрофон студийного качества;
  • 6 динамиков;
  • способен подсоединить к трем Studio Display.

Цена начинается от 1599$.

Фото: монитор Studio Display(Apple)
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