Новый iPhone, iPad и M1 Ultra. Весенняя презентация iPhone: трансляция
Компания Apple проводит весеннюю презентацию своих новинок. Продемонстрировала обновленные iPhone SE, iPad и многое другое.
Все новинки от Apple в рамках весенней презентации - в материале РБК-Украина.
Онлайн-презентация:
iPhone SE с процессором A15
Apple анонсировала новенький iPhone SE с процессором A15.
Устройство оборудовано стеклом Ceramic Shield спереди и сзади. Обновленная модель будет иметь улучшенную автономную работу и поддерживать 5G.
Стартовая цена - от 429 долларов.
Фото: iPhone SE с процессором A15 (Apple)
iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета
В качестве бонуса был анонсирован зеленый цвет для iPhone 13 и iPhone 13 Pro
Фото: iPhone 13 и iPhone 13 Pro зеленого цвета (Apple)
iPad Air с процессором M1
iPad Air 5-го поколения будет оборудован селфи-камерой на 12 Мп и функцией Center Stage.
В частности, аппарат будет поддерживать:
- сеть 5G;
- клавиатуру;
- треклад;
- карандаши второго поколения.
Во время продажи будут доступны на выбор две версии планшета: на 64 Гб и 256 Гб. Цена стартует от 569 долларов.
Процессор M1 Ultra
По состоянию на сегодня это будет самым мощным процессором для персональных компьютеров от Apple.
Компания объединила два чипа M1 Max в один-Ultra.
Среди его особенностей:
- поддерживает до 128 Гб объединенной памяти;
- 20-ядерный (16 высокоскоростных и 4 энергоэффективных ядер)
- в 8 раз быстрее М1.
Компьютер Mac Studio
Новый компьютер от Apple на базе процессоров M1 Max и M1 Ultra:
- полностью алюминиевый;
- 7,7 дюйма в ширину и 3,7 дюйма в высоту;
- поддерживает подключение четырех мониторов и одного 4К-телевизора;
- бесшумный во время работы;
- оборудован улучшенной системой охлаждения;
- до 8 Тб SSD.
Цена на M1 Max - от 1999 $, на M1 Ultra - от 3999 $.
Монитор Studio Display
Монитор имеет похожий дизайн, как у 24-дюймового iMac:
- способен наклоняться до 30 градусов;
- 27-дюймовый дисплей с поддержкой 5К и ТгиеТопе;
- ультраширокая фронтальная камера на 12 Мп;
- микрофон студийного качества;
- 6 динамиков;
- способен подсоединить к трем Studio Display.
Цена начинается от 1599$.