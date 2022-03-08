ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 20:18
Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція Фото: весіння презентація від iPhone (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple проводить весінню презентацію свої новинок. Продемонструвала оновлені iPhone SE, iPad та багато іншого.

Про усі новинки від Apple в рамках весняної презентації - в матеріалі РБК-Україна.

Онлайн-презентація:

iPhone SE із процесором A15

Apple анонсувала новенький iPhone SE із процесором A15.

Пристрій обладнаний склом Ceramic Shield спереду та ззаду. Оновлена модель матиме покращену автономну роботу й підтримуватиме 5G.

Стартова ціна - від 429 доларів.

Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція

Фото: iPhone SE із процесором A15 (Apple)

iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору

В якості бонусу було анонсовано зелений колір для iPhone 13 й iPhone 13 Pro

Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція

Фото: iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору (Apple)

iPad Air з процесором M1

iPad Air 5-го покоління буде обладнаний селфі-камерою на 12 Мп та функцією Center Stage.

Зокрема, апарат підтримуватиме:

  • мережу 5G;
  • клавіатуру;
  • треклад;
  • олівці другого покоління.

Під час продажу будуть доступні на вибір дві версії планшету: на 64 Гб й 256 Гб. Ціна стартує від 569 доларів.

Фото: iPad Air з процесором M1 (Apple)

Процесор M1 Ultra

Станом на сьогодні це буде найпотужнішим процесором для персональних комп’ютерів від Apple.

Компанія об'єднала два чіпи M1 Max в один - Ultra.

Серед його особливостей:

  • підтримує до 128 Гб об'єднаної пам'яті;
  • 20-ядерний (16 високошвидкісних та 4 енергоефективних ядер)
  • у 8 разів швидше за М1.

Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція

Фото: процесор M1 Ultra(Apple)

Комп'ютер Mac Studio

Новий комп’ютер від Apple на базі процесорів M1 Max та M1 Ultra:

  • повністю алюмінієвий;
  • 7,7 дюйма завширшки й 3,7 дюйма заввишки;
  • підтримує підключення чотирьох моніторів й одного 4К-телевізора;
  • безшумний під час роботи;
  • обладнаний покращеною системою охолодження;
  • до 8 Тб SSD.

Ціна на M1 Max - від 1999 $, на M1 Ultra - від 3999 $.

Фото: комп'ютер Mac Studio (Apple)

Монітор Studio Display

Монітор має схожий дизайн, як у 24-дюймового iMac:

  • здатний нахилятися до 30 градусів;
  • 27-дюймовий дисплей з підтримкою 5К та TrueTonе;
  • ультраширока фронтальна камера на 12 Мп;
  • мікрофон студійної якості;
  • 6 динаміків;
  • здатний під'єднати до трьох Studio Display.

Ціна починається від 1599$.

Фото: монітор Studio Display(Apple)
Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати