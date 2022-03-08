Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція

Компанія Apple проводить весінню презентацію свої новинок. Продемонструвала оновлені iPhone SE, iPad та багато іншого.

Про усі новинки від Apple в рамках весняної презентації - в матеріалі РБК-Україна .

Онлайн-презентація:

iPhone SE із процесором A15

Apple анонсувала новенький iPhone SE із процесором A15.

Пристрій обладнаний склом Ceramic Shield спереду та ззаду. Оновлена модель матиме покращену автономну роботу й підтримуватиме 5G.

Стартова ціна - від 429 доларів.

Фото: iPhone SE із процесором A15 (Apple)

iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору

В якості бонусу було анонсовано зелений колір для iPhone 13 й iPhone 13 Pro

Фото: iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору (Apple)

iPad Air з процесором M1

iPad Air 5-го покоління буде обладнаний селфі-камерою на 12 Мп та функцією Center Stage.

Зокрема, апарат підтримуватиме:

мережу 5G;

клавіатуру;

треклад;

олівці другого покоління.

Під час продажу будуть доступні на вибір дві версії планшету: на 64 Гб й 256 Гб. Ціна стартує від 569 доларів.

Фото: iPad Air з процесором M1 (Apple)

Процесор M1 Ultra

Станом на сьогодні це буде найпотужнішим процесором для персональних комп’ютерів від Apple.

Компанія об'єднала два чіпи M1 Max в один - Ultra.

Серед його особливостей:

підтримує до 128 Гб об'єднаної пам'яті;

20-ядерний (16 високошвидкісних та 4 енергоефективних ядер)

у 8 разів швидше за М1.