Новий iPhone, iPad й M1 Ultra. Весіння презентація від iPhone: трансляція
Компанія Apple проводить весінню презентацію свої новинок. Продемонструвала оновлені iPhone SE, iPad та багато іншого.
Про усі новинки від Apple в рамках весняної презентації - в матеріалі РБК-Україна.
Онлайн-презентація:
iPhone SE із процесором A15
Apple анонсувала новенький iPhone SE із процесором A15.
Пристрій обладнаний склом Ceramic Shield спереду та ззаду. Оновлена модель матиме покращену автономну роботу й підтримуватиме 5G.
Стартова ціна - від 429 доларів.
Фото: iPhone SE із процесором A15 (Apple)
iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору
В якості бонусу було анонсовано зелений колір для iPhone 13 й iPhone 13 Pro
Фото: iPhone 13 й iPhone 13 Pro зеленого кольору (Apple)
iPad Air з процесором M1
iPad Air 5-го покоління буде обладнаний селфі-камерою на 12 Мп та функцією Center Stage.
Зокрема, апарат підтримуватиме:
- мережу 5G;
- клавіатуру;
- треклад;
- олівці другого покоління.
Під час продажу будуть доступні на вибір дві версії планшету: на 64 Гб й 256 Гб. Ціна стартує від 569 доларів.
Процесор M1 Ultra
Станом на сьогодні це буде найпотужнішим процесором для персональних комп’ютерів від Apple.
Компанія об'єднала два чіпи M1 Max в один - Ultra.
Серед його особливостей:
- підтримує до 128 Гб об'єднаної пам'яті;
- 20-ядерний (16 високошвидкісних та 4 енергоефективних ядер)
- у 8 разів швидше за М1.
Комп'ютер Mac Studio
Новий комп’ютер від Apple на базі процесорів M1 Max та M1 Ultra:
- повністю алюмінієвий;
- 7,7 дюйма завширшки й 3,7 дюйма заввишки;
- підтримує підключення чотирьох моніторів й одного 4К-телевізора;
- безшумний під час роботи;
- обладнаний покращеною системою охолодження;
- до 8 Тб SSD.
Ціна на M1 Max - від 1999 $, на M1 Ultra - від 3999 $.
Монітор Studio Display
Монітор має схожий дизайн, як у 24-дюймового iMac:
- здатний нахилятися до 30 градусів;
- 27-дюймовий дисплей з підтримкою 5К та TrueTonе;
- ультраширока фронтальна камера на 12 Мп;
- мікрофон студійної якості;
- 6 динаміків;
- здатний під'єднати до трьох Studio Display.
Ціна починається від 1599$.