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Новый год в Киеве начался с серии температурных рекордов

Автор: Александр Белоус

В пятницу, 1 января 2021 года, в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Это максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным синоптиков, в первый день 2021 года минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4 градусов тепла, что на 2,1 градусов выше температуры для этого дня 1936 года. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов тепла, что на 1,8 градуса выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до 8,5 градусов тепла, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1 градусов.

Кроме того, 31 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составила 7,4 градуса, что на 1,7 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1925 года. Климатическая норма превышена на 10,2 градусов, что соответствует погоде середины октября. Максимальная температура после полудня в столице поднялась до 8,4 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2 градусов.

Напомним, в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксировали максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Прогноз погоды
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