Новий рік у Києві розпочався з серії температурних рекордів

У п’ятницю, 1 січня, 2021 року, у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури. Це максимальні температури за 140 років спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

З даними синоптиків, у перший день 2021 року мінімальна температура повітря не опустилась нижче 4,4 градусів тепла, що на 2,1 градусів вище температури для цього дня 1936 року. Середньодобова температура склала 5,9 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років. Максимальна температура піднялась до 8,5 градусів тепла, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1 градусів.

Крім того, 31 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила 7,4 градусів тепла, що на 1,7 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1925 року. Кліматична норма перевищена на 10,2 градусів, що відповідає погоді середини жовтня. Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до 8,4 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2 градусів.

Нагадаємо, у Києві наприкінці 2020 року оновлено декілька температурних рекордів. Синоптики фіксували максимальні температури за 140 років спостережень.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.