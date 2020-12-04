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Новый год на карантине. Как пройдут праздники в Киеве

Автор: РБК-Украина

Новый год 2021 в Киеве будет проходить по-новому из-за карантинных ограничений. В частности, в этом году елка будет искусственной с онлайн-трансляцией.

Об этом сообщили на брифинге в КГГА организаторы празднования.

Центр Киева перекрывать не будут

Программа праздника предусматривает традиционное открытие елки 19 декабря на Софийской площади. А для того, чтобы избежать скопления людей, разработан пеший маршрут по центральной части города.

"Мы не будем перекрывать центральную часть города, мы розгрузимо часть города от припаркованный автомобилей", - отметил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в Киеве и реализации проектов аппарата КГГА Кирилл Воронин.

Фудкортов не будет

Воронин отметил, что рождественские праздники будут проходить в Киеве с 19 декабря по 19 января. Вместе с тем, традиционных фудкортов, и концертных программ в этом году не будет. Зато посетителей будут ждать артинсталяции, сувениры, напитки и снеки.

По словам Воронина, транспорт будет работать в режиме праздничного дня, однако конкретного графика он не назвал.

Фестиваль онлайн и пеший маршрут

Как отметила директор департамента культуры КГГА Диана Попова, в этом году не будет традиционных фестивальных событий, отказались также и от сцены возле елки.

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"Мы обезопасим все локации от скопления людей. Мы впервые разработали большой пешеходный маршрут по Киеву, будем проводить на Арке Дружбы народов фестиваль сноубордистов, который будет транслироваться", - отметила она.

Попова добавила, что в этом году елка будет искусственной, а открыть ее планируют в 19:00 19 декабря.

Пешеходный маршрут, по словам Воронина, будет пролегать от Арки Дружбы народов через Пешеходный мост, Владимирскую горку, Аллею художников, Андреевский спуск до Контрактовой площади. В общем маршрут составляет 8 км в обе стороны.

Новый год и возможный локдаун

Воронин отметил, что введение локдауна или комендантского часа в новогоднюю ночь зависит исключительно от Кабинета министров. Вместе с тем, он добавил, что город готов к безопасному празднованию.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что до конца года Кабмин не планирует вводить жесткий карантин. По словам главы Минздрава Максима Степанова, новые ограничения могут ввести уже с января сроком на три недели. На данным момент в стране действует введенный ранее карантин с ограничениями оранжевой зоны.

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