Новий рік на карантині. Як пройдуть свята в Києві

Новий рік 2021 у Києві проходитиме по-новому через карантинні обмеження. Зокрема, цього року ялинка буде штучною і транслюватиметься онлайн.

Про це повідомили на брифінгу в КМДА організатори святкування.

Центр Києва перекривати не будуть

Програма свята передбачає традиційне відкриття ялинки 19 грудня на Софійській площі. А задля того, щоб уникнути скупчення, розроблено піший маршрут центральною частиною міста.

"Ми не будемо перекривати центральну частину міста, ми розгрузимо частину міста від припаркований автомобілів", - зазначив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирил Воронін.

Фудкортів не буде

Воронін зазначив, що різдвяні свята триватимуть у Києві з 19 грудня до 19 січня. Разом з тим, традиційних фудкортів, та концертних програм цьогоріч не будет. Натомість відвідувачів чекатимуть артінсталяції, сувеніри, напої та снеки.

За словами Вороніна, транспорт буде працювати в режимі святкового дня, однак конкретного графіку він не назвав.

Фестиваль онлайн та піший маршрут

Як зазначила директор департаменту культури КМДА Діана Попова, цього року не буде традиційних фестивальних подій, відмовилися також і від сцени біля ялинки.

"Ми будемо убеспечувати всі локації від скупчення людей. Ми вперше розробили великий пішохідний маршрут Києвом, будемо проводити на Арці Дружби народів фестиваль сноубордистів, який транслюватиметься", - зазначила вона.

Попова також додала, що цього року ялинка буде штучною, а відкрити її планують о 19:00 19 грудня.

Пішохідний маршрут, за словами Вороніна, пролягатиме від Арки Дружби народів через Пішохідний міст, Володимирську гірку, Алею художників, Андріївскій узвіз до Контрактової площі. Загалом маршрут складає 8 км в обидва боки.

Новий рік та можливий локдаун

Воронін зазначив, що введення локдауну чи комендантської години у новорічну ніч залежить виключно від Кабінету міністрів. Разом з тим, він додав, що місто готове до безпечного святкування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до кінця року Кабмін не планує вводити жорсткий карантин. За словами глави МОЗ Максима Степанова, нові обмеження можуть ввести вже з січня терміном на три тижні. На даним момент в країні діє введений раніше карантин з обмеженнями помаранчевої зони.