Новий рік на карантині. Як пройдуть свята в Києві

Новий рік 2021 у Києві проходитиме по-новому через карантинні обмеження. Зокрема, цього року ялинка буде штучною і транслюватиметься онлайн.
Про це повідомили на брифінгу в КМДА організатори святкування.
Програма свята передбачає традиційне відкриття ялинки 19 грудня на Софійській площі. А задля того, щоб уникнути скупчення, розроблено піший маршрут центральною частиною міста.
"Ми не будемо перекривати центральну частину міста, ми розгрузимо частину міста від припаркований автомобілів", - зазначив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирил Воронін.
Воронін зазначив, що різдвяні свята триватимуть у Києві з 19 грудня до 19 січня. Разом з тим, традиційних фудкортів, та концертних програм цьогоріч не будет. Натомість відвідувачів чекатимуть артінсталяції, сувеніри, напої та снеки.
За словами Вороніна, транспорт буде працювати в режимі святкового дня, однак конкретного графіку він не назвав.
Як зазначила директор департаменту культури КМДА Діана Попова, цього року не буде традиційних фестивальних подій, відмовилися також і від сцени біля ялинки.
"Ми будемо убеспечувати всі локації від скупчення людей. Ми вперше розробили великий пішохідний маршрут Києвом, будемо проводити на Арці Дружби народів фестиваль сноубордистів, який транслюватиметься", - зазначила вона.
Попова також додала, що цього року ялинка буде штучною, а відкрити її планують о 19:00 19 грудня.
Пішохідний маршрут, за словами Вороніна, пролягатиме від Арки Дружби народів через Пішохідний міст, Володимирську гірку, Алею художників, Андріївскій узвіз до Контрактової площі. Загалом маршрут складає 8 км в обидва боки.
Воронін зазначив, що введення локдауну чи комендантської години у новорічну ніч залежить виключно від Кабінету міністрів. Разом з тим, він додав, що місто готове до безпечного святкування.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до кінця року Кабмін не планує вводити жорсткий карантин. За словами глави МОЗ Максима Степанова, нові обмеження можуть ввести вже з січня терміном на три тижні. На даним момент в країні діє введений раніше карантин з обмеженнями помаранчевої зони.