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Новый глава партии Меркель выступил против снятия санкций с России

Автор: Инна Собора

Новый глава правящей партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что нет повода для снятия санкций Евросоюза против России. Санкции ввели ранее из-за аннексии украинского Крыма.

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Об этом Лашет сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое цитирует РБК.

Кроме того, санкции касаются агрессии РФ на Донбассе. Лашет заявил, что "с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии".

"Поэтому на данный момент нет оснований для отмены санкций", - сказал он.

Также политик добавил, что непризнание Крыма российской территорией остается позицией Германии и Запада.

Напомним, лидером правящей партии Германии избран глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет. Он может занять место канцлера после выборов в сентябре 2021 года.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Лашета с избранием председателем Христианско-демократического союза (ХДС). Зеленский надеется на дальнейшее развитие сотрудничества Германии и Украины.

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