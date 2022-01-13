Новый глава ОБСЕ в первой международной поездке посетит Донбасс

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в 2022 году будет возглавлять Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) свой первый визит на этом посту совершит в Украину. В частности, посетит Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию .

"Я намерен нанести первый визит как глава ОБСЕ в Украину. Безусловно, я приеду на восток страны, чтобы на месте увидеть, какова там ситуация", - отметил Рау.

Напомним, ранее он заявлял, что угроза войны в Европе является самой высокой за последние 30 лет. При этом он не упомянул напрямую Россию как источник этой угрозы.

До этого миссия ОБСЕ жаловалась, что боевики продолжают глушить ее беспилотники на Донбассе.