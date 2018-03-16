Новый глава НБУ не планирует существенных изменений в структуре правления банка

Новый глава Национального банка Украины Яков Смолий не планирует существенных изменений в структуре правления банка. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"В моих планах не предвидено изменения в структуре правления, за исключением одной должности… и у нас будет открытый конкурс для ее заполнения... Должность заместителя, который отвечал за направление расчетов, денежный поток, информационные технологии", - сказал Смолий.

Отвечая на вопрос, когда и кто будет назначен на должность первого заместителя, Смолий сказал, что соответствующая информация вскоре появится.

"В ближайшее время вы об этом узнаете", - сказал глава НБУ.

Напомним, вчера Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы правления НБУ, назначив на этот пост бывшего первого заместителя Гонтаревой Якова Смолия. За это решение проголосовали 247 нардепов.