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Новий глава НБУ не планує суттєвих змін в структурі правління банку

НовиниФінанси    16.03.2018 - 12:23
Фото: Яків Смолій (НБУ)
Фото: Яків Смолій (НБУ)

Смолій анонсував швидке призначення свого першого заступника

Новий глава Національного банку України Яків Смолій не планує суттєвих змін в структурі правління банку. Про це він заявив сьогодні журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"У моїх планах не передбачено зміни в структурі правління, за винятком однієї посади... і у нас буде відкритий конкурс для її заповнення... Посаду заступника, який відповідав за напрямок розрахунків, грошовий потік, інформаційні технології", - сказав Смолій.

Відповідаючи на питання, коли і хто буде призначений на посаду першого заступника, Смолій сказав, що відповідна інформація незабаром з'явиться.

"найближчим часом ви про це дізнаєтеся", - сказав глава НБУ.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови правління НБУ, призначивши на цей пост колишнього першого заступника Гонтарєвої Якова Смолія. За це рішення проголосували 247 нардепів.

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Теги: Національний банк України, глава, правление
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