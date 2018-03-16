Новий глава НБУ не планує суттєвих змін в структурі правління банку

Новий глава Національного банку України Яків Смолій не планує суттєвих змін в структурі правління банку. Про це він заявив сьогодні журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"У моїх планах не передбачено зміни в структурі правління, за винятком однієї посади... і у нас буде відкритий конкурс для її заповнення... Посаду заступника, який відповідав за напрямок розрахунків, грошовий потік, інформаційні технології", - сказав Смолій.

Відповідаючи на питання, коли і хто буде призначений на посаду першого заступника, Смолій сказав, що відповідна інформація незабаром з'явиться.

"найближчим часом ви про це дізнаєтеся", - сказав глава НБУ.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови правління НБУ, призначивши на цей пост колишнього першого заступника Гонтарєвої Якова Смолія. За це рішення проголосували 247 нардепів.