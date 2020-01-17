Новый герой среднего класса Samsung Galaxy A51 уже в Цитрусе

Смартфон Samsung Galaxy A50 стал одним из самых продаваемых в мире в 2019 году, а на европейском рынке эта модель и вовсе долго была самой популярной. И вот теперь на рынок выход преемник этого бестселлера — Galaxy A51. Сомнений в его успехе нет, ведь Samsung взяла всё самое лучше из предыдущей модели и сделала это ещё современнее и актуальнее.

Давайте сделаем краткий обзор основных характеристик смартфона.

Если сравнивать Galaxy A51 с его предшественником Galaxy A50, можно выделить улучшенную платформу, более современную основную камеру и лучшую фронтальную камеру, а также более современный экран.

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Камера — одна из главных изюминок Galaxy A51. Модель оснащена 4 модулями камеры и селфи-камерой на 32 МП, встроенной в дисплей.

За что мы любим и ценим Samsung не в последнюю очередь - качественный дисплей. В модели используется дисплей Super AMOLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев и режимом Always-On с уведомлениями в режиме ожидания.

Радуйтесь геймеры: Samsung Galaxy A51 готов играть на полной мощности.

Сердцем новинки служит современная 10-нанометровая платформа Exynos 9611, производительности которой хватит и для работы, и для игр, и для любых других задач, а благодаря её экономичности смартфон порадует автономностью.

Galaxy A51 привлекает актуальной операционной системой Android 10 и оболочкой One UI 2.0 — одной из лучших и быстрейших на рынке. Также у смартфона есть немало программных особенностей. Интеллектуальный ассистент Камера Bixby, cистема Супер Стабилизации, система Dolby Atmos и система защиты Samsung Knox.

Конкурентов у этого смартфона немало. К примеру, возьмём Huawei P Smart Pro. Этот смартфон похож на Galaxy A51, но у него экран IPS, старая и менее производительная платформа и не такая функциональная камера. Xiaomi Mi 9T намного толще и тяжелее и у него тоже лишь тройная основная камера. А если сравнить Galaxy A51 с его предшественником Galaxy A50, то можно выделить и улучшенную платформу, и более современную основную камеру, и лучшую фронтальную камеру, и более современный экран. Фактически тут больше и лучше всё, кроме цены, которая остается очень приятной для этого набора технических характеристик.



Модель будет представлена в двух модификациях:

- Samsung Galaxy A51 6/128 Гб стоимостью 9499 грн., уже доступен в продаже.

- Samsung Galaxy A51 4/64 Гб стоимостью 8499 грн., который поступит в продажу на следующей неделе.

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