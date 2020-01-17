Новий герой середнього класу Samsung Galaxy A51 вже у Цитрусі

Смартфон Samsung Galaxy A50 став одним з найбільш продаваних у світі в 2019 році, а на європейському ринку ця модель і зовсім довго була найпопулярнішою. І ось тепер на ринок виходить наступник цього бестселера - Galaxy A51. Сумнівів в його успіху немає, адже Samsung взяла все саме краще з попередньої моделі і зробила це ще більш сучасним і актуальним.

Давайте зробимо короткий огляд основних характеристик смартфона.

Якщо порівнювати Galaxy A51 з його попередником Galaxy A50, можна виділити поліпшену платформу, більш сучасну основну камеру і кращу фронтальну камеру, а також більш сучасний екран.

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Камера - одна з головних родзинок Galaxy A51. Модель оснащена 4 модулями камери і селфі-камерою на 32 МП, вбудованою в дисплей.

За що ми любимо і цінуємо Samsung не в останню чергу - якісний дисплей. У моделі використовується дисплей Super AMOLED з інтегрованим сканером відбитків пальців і режимом Always-On з повідомленнями в режимі очікування.

Радійте геймери: Samsung Galaxy A51 готовий грати на повній потужності.

Серцем новинки є сучасна 10-нанометрова платформа Exynos 9611, продуктивності якої вистачить і для роботи, і для ігор, і для будь-яких інших завдань, а завдяки її економічності смартфон порадує автономністю.

Galaxy A51 привертає увагу актуальною операційною системою Android 10 і оболонкою One UI 2.0 - однією з найкращих і найшвидших на ринку. Також у смартфона є чимало програмних особливостей. Інтелектуальний асистент Камера Bixby, система Супер Стабілізації, система Dolby Atmos і система захисту Samsung Knox.

Конкурентів у цього смартфона чимало. Наприклад, візьмемо Huawei P Smart Pro. Цей смартфон схожий на Galaxy A51, але у нього екран IPS, стара і менш продуктивна платформа і не така функціональна камера. Xiaomi Mi 9T набагато товще і важче і у нього теж лише потрійна основна камера. А якщо порівняти Galaxy A51 з його попередником Galaxy A50, то можна виділити і поліпшену платформу, і більш сучасну основну камеру, і кращу фронтальну камеру, і більш сучасний екран. Фактично тут більше і краще все, крім ціни, яка залишається дуже приємною для цього набору технічних характеристик.

Модель буде представлена ​​в двох модифікаціях:

- Samsung Galaxy A51 6/128 Гб вартістю 9499 грн., вже доступний у продажу.

- Samsung Galaxy A51 4/64 Гб вартістю 8499 грн., який надійде в продаж наступного тижня.

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