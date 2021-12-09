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Новый формат сотрудничества и выделение 1 млрд фунтов: о чем договорились Украина и Британия

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 14:38
Новый формат сотрудничества и выделение 1 млрд фунтов: о чем договорились Украина и Британия Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о результатах переговоров в Британии. Британская сторона дополнительно выделит Украине 1 млрд фунтов, а также стороны начнут формат диалога между специалистами по вопросам торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Он отметил, что Британия выделяет дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на реализацию проектов в Украине. Речь идет о проектах в сфере энергетики, инфраструктуры и здравоохранения.

"Это большие деньги в дополнение к уже имевшимся 2,5 млрд. Это означает больше инвестиций в Украине", - отметил он.

Также министр сообщил, что стороны договорились о новом формате диалога в сфере экономики.

"Мы договорились начать коммерческий диалог - формат, где будут встречаться специалисты по вопросам торговли и заниматься устранением экономических барьеров между нашими странами и упрощением торговли. Это означает больше торговли, больше рабочих мест", - отметил он.

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