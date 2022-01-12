Новый CITROËN C5 AIRCROSS: абсолютный комфорт в еще более солидной форме

С момента запуска в 2018 году CITROЁN C5 Aircross разошелся тиражом более 260 000 экземпляров, что позволило завоевать преданных поклонников в высококонкурентном сегменте среднеразмерных кроссоверов. Все это стало возможным благодаря просторному салону с широкими возможностями трансформации и высочайшим комфортом, не имеющих аналогов в этом классе автомобилей.

Роскошный интерьер, воплотивший в себе богатый опыт CITROЁN, является настоящей визитной карточкой бренда и отличает его автомобили от конкурентов. И сегодня C5 Aircross сохраняет за собой статус лидера в части практичности и предлагает насладиться еще большим спокойствием за рулем. Особенно сильно это чувство ощущается в подключаемой гибридной версии, на долю которой уже приходится более 30% продаж модели в Европе.

1. КРОССОВЕР С ЕЩЕ БОЛЕЕ СОЛИДНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ

БОЛЕЕ СТРУКТУРИРОВАННАЯ, ПОДТЯНУТАЯ, СОВРЕМЕННАЯ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Став еще более крупным и внушительным, CITROЁN C5 Aircross получил новый язык дизайна, в котором кривые уступили место более строгим и четким линиям. После обновления передняя часть стала более современной, подчеркивая солидность и надежность. Новинка смотрится более широкой и внушительной на дороге, демонстрируя очень уверенный характер.

Новый C5 Aircross получил логотип в новой интерпретации, который выглядит более независимым и не связан напрямую с дневными ходовыми огнями – в отличие от других моделей CITROЁN, у которых шевроны соединены со световыми элементами хромированными полосами. Теперь шевроны выполнены в глянцевом черном цвете с хромированными акцентами. Благодаря проделанной скрупулезной работе этот элемент автомобиля теперь выглядит особенно элегантно. Кроме того, логотип более свободно расположен в центре решетки радиатора.

V-образные светодиодные дневные ходовые огни – еще одна отличительная черта фирменного стиля CITROЁN – теперь выполнены в виде рояльных клавиш, в результате чего передние световые элементы стали выглядеть еще более высокотехнологично и получили более объемный 3D-эффект. Фары прожекторного типа LED Vision стали еще более узкими и темными, визуально перекликаясь с черной решеткой радиатора и подчеркивая решительный характер автомобиля.

Расположенные под решеткой воздухозаборники в новом стиле визуально увеличивают ширину C5 Aircross и наделяют его еще большей солидностью. Они стали открытыми и функциональными и дополнительно оптимизируют аэродинамику благодаря своей форме, как бы определяющейся естественным потоком воздуха. Центральный воздухозаборник также стал более динамичным, получив резкие грани в едином стиле с моделями C4 и C5 X.

Защитная накладка в нижней части переднего бампера делает новый C5 Aircross более атлетичным и придает ему солидности. Она может иметь одно из двух премиальных исполнений в зависимости от версии оснащения: в глянцевом черном цвете для версий Live, Live Pack и Feel, а также из глянцевого алюминия для версий Feel Pack, C-Series, Shine и Shine Pack.

БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ И НОВЫЙ РИСУНОК ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

Новый вертикально структурированный профиль передней части подчеркивает мощь и внушительность автомобиля. Это ощущение также усиливается при взгляде на заднюю часть C5 Aircross благодаря новой четкой графике задних фонарей. Новый кроссовер получил целостный и эффектный облик, формируемый благодаря крупным панелям, высокому и горизонтальному капоту, а также панорамному остеклению с хромированными акцентами на задних стойках, создающему ощущение парящей крыши. Облик кроссовера также дает понять, что перед нами будто внедорожник, это подчеркивают рельефные боковые панели, дорожный просвет 230 мм, крупные колесные диски диаметром 720 мм, защита по всему периметру кузова, включая элементы Airbump и накладки на колесные арки, особые рейлинги на крыше и высокая посадка водителя.

Кроме того, современность автомобиля при взгляде в профиль усиливают такие элементы, как новые 18" легкосплавные колесные диски PULSAR аэродинамичного дизайна с алмазной шлифовкой и изысканным сочетанием алюминиевых и глянцевых черных поверхностей; новые корпуса зеркал заднего вида глянцевого черного цвета, входящие в базовое оснащение всех линий исполнения; глянцевые черные рейлинги с новыми вставками матового черного цвета; а также новый дизайн акцентов на защитных элементах Airbump, сочетающийся с оригинальными цветами вставок в передних воздухозаборниках.

Светодиодные задние фонари обновленного C5 Aircross теперь выполнены в новом трехмерном дизайне в едином стиле с передними фарами. Не изменившись в размерах, фонари получили новые затемненные структурированные стекла, подчеркивающие тройные светодиодные модули с фирменным рисунком. Органично сочетаясь с передними фарами, эти графические элементы дополнительно усиливают элегантность облика нового кроссовера. Как и в передней части, объемный 3D-эффект световых элементов подчеркивается за счет рисунка, напоминающего рояльные клавиши.

2. БОЛЕЕ КОМФОРТНЫЙ И УТОНЧЕННЫЙ САЛОН

Чтобы салон обновленного C5 Aircross полностью соответствовал новому внешнему виду, он получил более динамичный характер благодаря улучшениям в организации пространства и большему комфорту – изменения заметны с первого взгляда. Высокая посадка, прекрасное качество материалов, эргономика и практичность органов управления превращают его в современный кроссовер, ярко выделяющийся на общем фоне.

НОВЫЙ 10" СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

C5 Aircross получил новый сенсорный дисплей с диагональю 10", как будто парящий над передней панелью и создающий в салоне современную атмосферу. Новый большой экран улучшает эргономику благодаря прямому доступу к органам управления системой климата и более высокой четкости отображения информации, позволяющей водителю сосредоточить свое внимание на дороге. Дефлекторы теперь располагаются под экраном и получили новый, более резкий горизонтальный дизайн. Новый 10" сенсорный экран предлагается для бензиновых и дизельных моделей с навигационной системой, а также для гибридов, начиная с версии Feel.

Также имеется индивидуально настраиваемый цифровой дисплей с диагональю 12,3", который располагается в поле зрения водителя и отображает всю самую важную информацию: карту навигационной системы, индикацию систем помощи водителю, сведения о статусе гибридного привода и т.д. В результате водитель не отвлекается от дороги, что способствует большей безопасности.

Новые сидение CITROËN ADVANCED COMFORT

C5 Aircross оснащается новым поколением сидений Citroën Advanced Comfort, которые уже предлагаются для C4 и C5 X. Эти сиденья особой конструкции, в которых используется пеноматериал высокой плотности и дополнительный слой пены толщиной 15 мм, прекрасно выглядят и обеспечивают высокий комфорт. Благодаря особой пене, не деформирующейся со временем, они длительное время сохраняют свои отменные качества. Дополнительный комфорт водителю и переднему пассажиру обеспечивают функции обогрева и массажа.

Улучшения затронули также цвета и материалы, выбор которых подчеркивает комфорт и высокое качество исполнения. Для сидений в средних комплектациях предлагается современная тканевая обивка с новой текстурой, для исполнения Shine – обивка из новой мягкой алькантары, и также в качестве топовой опции доступна обивка из новой высококлассной перфорированной кожи. Подлокотники и центральная консоль отделаны черной искусственной кожей, а передняя панель имеет структурированную черную вставку в исполнении под кожу.

НОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

Высокая и большая центральная консоль была модернизована и получила черную отделку искусственной кожей, дополненную хромированными деталями, которые у автомобилей с АКПП подчеркивают более эргономичное расположение органов управления, в том числе нового высокотехнологичного селектора e-Toggle, нового переключателя режимов движения с функцией Grip Control и особого переключателя режимов (Electric, Hybrid или Sport) у подключаемых гибридов. В центральной консоли находится большое отделение для хранения, а также два USB-порта и беспроводное зарядное устройство.

3. ТРАДИЦИОННЫЙ ЭТАЛОН СПОКОЙСТВИЯ

ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА

Новый C5 Aircross, является ярким обладателем ДНК CITROËN обладая характеристиками, которые позволяют ему выделяться на общем фоне в своем сегменте и способствуют высокому комфорту и простоте в эксплуатации.

Подвеска Progressive Hydraulic Cushions, уникальная разработка CITROËN, прекрасно поглощает неровности дорожного покрытия и позволяет путешествовать в абсолютном комфорте, создавая эффект "ковра-самолета".

Это единственный кроссовер в сегменте с тремя отдельными задними сиденьями, которые можно по отдельности сдвигать, наклонять и снимать, тем самым обеспечивая уникальные возможности трансформации салона. Объем багажника – рекордный в сегменте: он составляет от 580 до 720 л у бензиновых и дизельных версий и от 460 до 600 л у подключаемого гибрида.

И, наконец, особое внимание было уделено акустическому комфорту, который обеспечивается, в частности, благодаря ламинированным передним стеклам, создающим в салоне ощущение уютного кокона.

PLUG-IN ГИБРИД: БЕЗУПРЕЧНЫЙ КОМФОРТ

Plug-in гибридный привод который предлагается для автомобилей в средней комплектации, предоставляет дополнительные преимущества и позволяет не только преодолевать до 55 км в электрическом режиме, но и совершать дальние путешествия при использовании бензинового двигателя.

Plug-in гибрид дает возможность двигаться на электротяге без шума и вибраций на скорости до 135 км/ч при неизменном крутящем моменте 320 Нм, в любое время обеспечивая постоянно высокий уровень комфорта и возможность динамичных разгонов.

ПОЕЗДКИ БЕЗ СТРЕССА БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

C5 Aircross предлагает широкий выбор систем последнего поколения, обеспечивающих комфорт и безопасность в каждой поездке. Новый C5 Aircross оснащается 20 системами помощи водителю, которые являются эталонными в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Среди них система помощи при движении по магистралям, относящаяся к системам автономного вождения второго уровня и включающая в себя адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и активную систему слежения за разметкой. Она работает в непрерывном режиме и тем самым предлагает более высокий уровень безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 4500 мм

Ширина: 1840 мм

Высота: 1670 (с рейлингами)

Колесная база: 2730 мм

Клиренс: 230 мм

Размер колес: 720 мм

Объем багажника (бензиновые и дизельные двигатели): от 580 до 720 л и до 1630 л со сложенными задними сиденьями.

Объем багажника (гибридный привод): от 460 до 600 л

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Детальная информация о CITROЕN – на сайте www.citroen.ua.

Справка о компании:

Официальное представительство CITROЁN в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской культуры продаж и обслуживания автомобилей CITROЁN. Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет широкий модельный ряд: Новый компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, стильный и комфортный кросс-хэтчбек CITROЁN С4, вместительный минивэн CITROЁN SpaceTourer и пассажирский универсальный CITROЁN Berlingo. Кроме того, пассажирские и коммерческие CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper и CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, CITROЁN культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение "домашнего уюта" благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили CITROЁN, к примеру, C3 или современный SUV C5 Aircross, привносят свежий "ветер перемен" в автомобильный мир.

Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальные люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You ("Вдохновленный вами"). Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 90 стран мира, CITROЁN реализовал в 2021 году 1 млн. автомобилей. Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).