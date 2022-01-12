Новий CITROËN C5 AIRCROSS: абсолютний комфорт у ще більш солідній формі

З моменту запуску в 2018 році CITROЁN C5 Aircross розійшовся тиражем понад 260 000 екземплярів, що дозволило завоювати відданих шанувальників у висококонкурентному сегменті середньорозмірних кросоверів. Все це стало можливим завдяки просторому салону з широкими можливостями трансформації та найвищим комфортом, який не має аналогів у цьому класі автомобілів.

Розкішний інтер'єр, який втілив багатий досвід CITROЁN, є справжньою візитною карткою бренду і відрізняє його автомобілі від конкурентів. І сьогодні C5 Aircross зберігає за собою статус лідера в частині практичності та пропонує насолодитися ще більшим спокоєм за кермом. Особливо сильно це почуття відчувається в гібридній версії, на частку якої вже припадає більше 30% продажів моделі в Європі.

1. КРОСОВЕР З ЩЕ БІЛЬШ СОЛІДНИМ І СУЧАСНИМ ХАРАКТЕРОМ

БІЛЬШЕ СТРУКТУРОВАНА, ПІДТЯНУТА, СУЧАСНА І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА

Ставши ще більшим, CITROЁN C5 Aircross отримав нову мову дизайну, в якій криві поступилися місцем більш строгим і чітким лініям. Після оновлення передня частина стала більш сучасною, підкреслюючи солідність та надійність. Новинка виглядає ширшою і більшою на дорозі, демонструючи дуже впевнений характер.

Новий C5 Aircross отримав логотип у новій інтерпретації, що виглядає більш незалежним і не пов'язаний безпосередньо з денними ходовими вогнями – на відміну від інших моделей CITROЁN, у яких шеврони пов'язані зі світловими елементами хромованими смугами. Тепер шеврони виконані у глянсовому чорному кольорі із хромованими акцентами. Завдяки виконаній скрупульозній роботі цей елемент автомобіля тепер виглядає особливо елегантно. Крім того, логотип більш вільно розташований у центрі решітки радіатора.

V-подібні світлодіодні денні ходові вогні – ще одна відмінна риса фірмового стилю CITROЁN – тепер виконані у вигляді рояльних клавіш, внаслідок чого передні світлові елементи стали виглядати ще високотехнологічніше і отримали більш об'ємний 3D-ефект. Фари прожекторного типу LED Vision стали ще вужчими і темнішими, візуально перегукуючись із чорною решіткою радіатора та підкреслюючи рішучий характер автомобіля.

Розміщені під решіткою повітрозабірники у новому стилі візуально збільшують ширину C5 Aircross і наділяють його ще більшою солідністю. Вони стали відкритими і функціональними і додатково оптимізують аеродинаміку завдяки своїй формі, що ніби визначається природним потоком повітря. Центральний повітрозабірник також став динамічнішим, отримавши різкі грані в єдиному стилі з моделями C4 і C5 X.

Захисна накладка у нижній частині переднього бампера робить новий C5 Aircross більш атлетичним і надає йому солідності. Вона може мати одне з двох преміальних виконань залежно від версії оснащення: у глянсовому чорному кольорі для версій Live, Live Pack та Feel, а також із глянсового алюмінію для версій Feel Pack, C-Series, Shine та Shine Pack.

ДИНАМІЧНІШИЙ ПРОФІЛЬ І НОВИЙ МАЛЮНОК ЗАДНІХ ЛІХТАРІВ

Новий вертикально структурований профіль передньої частини підкреслює міць і значність автомобіля. Це відчуття також посилюється, дивлячись на задню частину C5 Aircross завдяки новій чіткій графіці задніх ліхтарів. Новий кросовер отримав цілісний і ефектний вигляд, який формується завдяки великим панелям, високому і горизонтальному капоту, а також панорамному склінню з хромованими акцентами на задніх стійках, що створює відчуття левітації даху. Зовнішність кросовера також дає зрозуміти, що перед нами ніби позашляховик, це підкреслюють рельєфні бічні панелі, дорожній просвіт 230 мм, великі колісні диски діаметром 720 мм, захист по всьому периметру кузова, включаючи елементи Airbump і накладки на колісні арки. та висока посадка водія.

Крім того, сучасність автомобіля при погляді в профіль посилюють такі елементи, як нові 18" легкосплавні колісні диски PULSAR аеродинамічного дизайну з алмазним шліфуванням і вишуканим поєднанням алюмінієвих і глянсових чорних поверхонь; нові корпуси дзеркал заднього виду глянсового чорного кольору глянцеві чорні рейлінги з новими вставками матового чорного кольору, а також новий дизайн акцентів на захисних елементах Airbump, що поєднується з оригінальними кольорами вставок у передніх повітрозабірниках.

Світлодіодні задні ліхтарі оновленого C5 Aircross виконані в новому тривимірному дизайні в єдиному стилі з передніми фарами. Не змінившись у розмірах, ліхтарі отримали нові затемнені структуровані стекла, що підкреслюють потрійні світлодіодні модулі з фірмовим малюнком. Органічно поєднуючись з передніми фарами, ці графічні елементи додатково посилюють елегантність вигляду нового кросовера. Як і передній частині, об'ємний 3D-ефект світлових елементів підкреслюється за рахунок малюнка, що нагадує рояльні клавіші.

2. БІЛЬШ КОМФОРТНИЙ І УТОНЧЕНИЙ САЛОН

Щоб салон оновленого C5 Aircross повністю відповідав новому зовнішньому вигляду, він набув більш динамічного характеру завдяки покращенням в організації простору та більшому комфорту – зміни помітні з першого погляду. Висока посадка, чудова якість матеріалів, ергономіка і практичність органів управління перетворюють його на сучасний кросовер, що яскраво виділяється на загальному тлі.

НОВИЙ 10" СЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ

C5 Aircross отримав новий сенсорний дисплей з діагоналлю 10", який ніби парить над передньою панеллю і створює в салоні сучасну атмосферу. Новий великий екран покращує ергономіку завдяки прямому доступу до органів управління системою клімату і більш високої чіткості відображення інформації, що дозволяє водію сконцетрувати свою увагу на дорозі. Дефлектори тепер розташовуються під екраном і отримали новий, різкіший горизонтальний дизайн. Новий 10" сенсорний екран пропонується для бензинових і дизельних моделей з навігаційною системою, а також для гібридів, починаючи з версії Feel.

Також є індивідуально налаштований цифровий дисплей з діагоналлю 12,3", який знаходиться в полі зору водія і відображає всю найважливішу інформацію: карту навігаційної системи, індикацію систем допомоги водієві, відомості про статус гібридного приводу і т.д. В результаті водій не відволікається від дороги, що сприяє більшій безпеці.

НОВІ СИДЕННЯ CITROËN ADVANCED COMFORT

C5 Aircross оснащується новим поколінням сидінь Citroën Advanced Comfort, які вже пропонуються для C4 та C5 X. Ці сидіння особливої конструкції, в яких використовується піноматеріал високої щільності та додатковий шар піни товщиною 15 мм, вони чудово виглядають та забезпечують високий комфорт. Завдяки особливій піні, що не деформується з часом, вони тривалий час зберігають свої відмінні якості. Додатковий комфорт водієві та передньому пасажиру забезпечують функції обігріву та масажу.

Покращення торкнулися також кольору та матеріали, вибір яких підкреслює комфорт та високу якість виконання. Для сидінь у середніх комплектаціях пропонується сучасна тканинна оббивка з новою текстурою, для виконання Shine – оббивка з нової м'якої алькантари, і також як топова опція доступна оббивка з нової висококласної перфорованої шкіри. Підлокітники та центральна консоль виконані чорною штучною шкірою, а передня панель має структуровану чорну вставку у виконанні під шкіру.

НОВА ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ

Висока і велика центральна консоль була модернізована і отримала чорну обробку штучною шкірою, доповнену хромованими деталями, які в автомобілів з АКПП підкреслюють більш ергономічне розташування органів управління, в тому числі нового високотехнологічного селектора e-Toggle, нового перемикача режимів руху з функцією Grip Control перемикача режимів (Electric, Hybrid або Sport) у гібридів, що підключаються. У центральній консолі знаходиться велике відділення для зберігання, а також два USB-порти та бездротовий зарядний пристрій.

3. ТРАДИЦІЙНИЙ ЕТАЛОН СПОКОЮ

ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТУ

Новий C5 Aircross, є яскравим володарем ДНК CITROËN володіючи характеристиками, які дозволяють йому виділятися на загальному тлі у своєму сегменті та сприяють високому комфорту та простоті в експлуатації.

Підвіска Progressive Hydraulic Cushions, унікальна розробка CITROËN, чудово поглинає нерівності дорожнього покриття та дозволяє подорожувати в абсолютному комфорті, створюючи ефект "килима-літака".

Це єдиний кросовер у сегменті з трьома окремими задніми сидіннями, які можна окремо зрушувати, нахиляти та знімати, тим самим забезпечуючи унікальні можливості трансформації салону. Об'єм багажника - рекордний в сегменті: він становить від 580 до 720 л у бензинових і дизельних версій і від 460 до 600 л у гібрида, що підключається.

І, нарешті, особлива увага була приділена акустичному комфорту, який забезпечується, зокрема, завдяки ламінованим переднім стіклам, що створює в салоні відчуття затишного кокона.

PLUG-IN ГІБРИД: БЕЗДОГАННИЙ КОМФОРТ

Plug-in гібридний привід який пропонується для автомобілів в середній комплектації, надає додаткові переваги і дозволяє не тільки долати до 55 км в електричному режимі, але й здійснювати дальні подорожі при використанні бензинового двигуна.

Plug-in гібрид дає можливість рухатися на електротязі без шуму і вібрацій на швидкості до 135 км/год при незмінному крутному моменті 320 Нм, у будь-який час забезпечуючи постійно високий рівень комфорту і можливість динамічних розгонів.

ПОЇЗДКИ БЕЗ СТРЕСУ ЗАВДЯКИ СУЧАСНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ

C5 Aircross пропонує широкий вибір систем останнього покоління, що забезпечують комфорт та безпеку у кожній поїздці. Новий C5 Aircross оснащується 20 системами допомоги водієві, які є еталонними у сегменті середньорозмірних кросоверів. Серед них система допомоги при русі магістралями, що відноситься до систем автономного водіння другого рівня і включає адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go та активну систему стеження за розміткою. Вона працює в безперервному режимі і цим пропонує більш високий рівень безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Довжина: 4500 мм

Ширина: 1840 мм

Висота: 1670 (с рейлингами)

Колісна база: 2730 мм

Кліренс: 230 мм

Розмір коліс: 720 мм

Об'єм багажника (бензинові та дизельні двигуни): від 580 до 720 л і до 1630 л зі складеними задніми сидіннями.

Об'єм багажника (гібридний привід): від 460 до 600 л

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Детальная информация о CITROЁN – на сайте www.citroen.ua.

Справка о компании:

Официальное представительство CITROЁN в Украине начало свою операционную деятельность в июне 2010 года. Главная цель представительства – привнесение европейской культуры продаж и обслуживания автомобилей CITROЁN. Линейка автомобилей CITROЁN в Украине представляет широкий модельный ряд: Новый компактный хэтчбек CITROЁN C3, SUV CITROЁN C3 Aircross, SUV CITROЁN C5 Aircross, седан CITROЁN C-Elysée, стильный и комфортный кросс-хэтчбек CITROЁN С4, вместительный минивэн CITROЁN SpaceTourer и пассажирский универсальный CITROЁN Berlingo. Кроме того, пассажирские и коммерческие CITROЁN Jumpy, CITROЁN Jumper и CITROЁN Berlingo.

Бренд CITROЁN

Как международный автомобильный бренд, который находится в центре массового рынка, CITROЁN культивирует смелость и творчество с 1919 года. Выделяясь своим дизайном и обеспечивая ценное ощущение «домашнего уюта» благодаря высокому уровню комфорта и передовым технологиям, автомобили CITROЁN, к примеру, C3 или современный SUV C5 Aircross, привносят свежий "ветер перемен" в автомобильный мир. Бренд популярен благодаря своему подходу к работе: главным источником вдохновения для Марки являются реальные люди, их образ жизни. Это нашло свое отражение в фирменно девизе компании: Inspired By You ("Вдохновленный вами").

Располагая сетью из 10 000 дилерский центров и СТО в порядка 90 стран мира, CITROЁN реализовал в 2021 году 1 млн. автомобилей. Бренд является обладателем восьми чемпионских титулов в мировом раллийном чемпионате FIA WRC (World Rally Championship) и трех подряд чемпионских титулов в мировых кузовных гонках FIA WTCC (World Touring Car Championship).