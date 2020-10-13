Новый Буг Николаевской области на грани экологического бедствия, - "За майбутнє"

Город Новый Буг Николаевской области крайне нуждается в очистных сооружениях. Однако из-за бездействия чиновников проблема не решается.

Об этом сообщили представители женского движения партии "За майбутнє" во время визита города в рамках всеукраинского тура.

По их информации, еще в 1990-х годах были полностью вырезаны трубы на очистных сооружениях, с тех пор система не работает, а сточные воды попадают прямо в пруд, вызывая ситуацию на грани экологической катастрофы.

Кандидат в мэры Нового Буга от партии Виталий Крикун отметил, что экологическая ситуация в городе очень плохая.

"Если бы было желание и средства, проблему уже давно бы решили. Очистные сооружения разрушены, все вырезано, коллекторы не работают. Соответственно там очень неприятный запах", - рассказал он.

Сейчас много жилых домов, колледжей, больница отключены от централизованной канализации. Попадая в пруд, сточные воды вызывают гибель рыбы. Бывшая зона отдыха стала местом экологического бедствия.

Как отметила руководительница женского движения партии "За майбутнє" Ирина Суслова, ориентировочная стоимость решения проблемы Нового Буга - 10 млн грн. Но небольшой городок, что имеет бюджет 100 млн грн в год, не может себе позволить такие расходы.

"Можно ли что-то сделать? Да! У нас есть Государственный фонд регионального развития, есть народные депутаты. Вопрос: почему это не делается? Это вопрос в первую очередь к местной власти и к правительству, которые, вероятно, работает не по назначению - недорабатывают. Или не понимает последствий, к которым приведет халатность в таком вопросе", - сказала Суслова.

В партии отмечают, что проблему нужно решать немедленно, а это возможно сделать, установив систему "Биотал" в отдаленных районах, где нет централизованной канализации.

"Совместными усилиями можно добиться выделения финансирования, но для этого Новому Бугу нужна действенная местная власть, которая возьмет инициативу в свои руки", - отметили в политсиле.

Напомним, ранее женское движение политсилы сообщило о критической ситуации в районной больнице Александровки из-за COVID-19.