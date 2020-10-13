Новий Буг Миколаївської області на межі екологічного лиха, - "За майбутнє"

Місто Новий Буг Миколаївської області вкрай потребує очисних споруд. Однак через бездіяльність посадовців проблема не вирішується.

Про це повідомили представники жіночого руху партії "За майбутнє" під час візиту міста в рамках всеукраїнського туру.

За їх інформацією, ще у 1990-х роках були повністю вирізані труби на очисних спорудах, відтоді система не працює, а стічні води потрапляють просто у ставок, спричиняючи ситуацію на межі екологічної катастрофи.

Кандидат у мери Нового Бугу від партії Віталій Крикун зауважив, що екологічна ситуація в місті дуже погана.

"Якби було бажання й кошти, проблему вже давно б вирішили. Очисні споруди зруйновані, все вирізано, колектори не працюють. Відповідно там дуже неприємний запах", - розповів він.

Наразі багато житлових будинків, коледж, лікарня відключені від централізованої каналізації. Потрапляючи в ставок, стічні води спричиняють загибель риби. Колишня зона відпочинку стала місцем екологічного лиха.

Як зауважила очільниця жіночого руху партії "За майбутнє" Ірина Суслова, орієнтовна вартість вирішення проблеми Нового Бугу - 10 млн грн. Але невелике містечко, що має бюджет 100 млн грн на рік, не може собі дозволити такі витрати.

"Чи можна щось зробити? Так! У нас є Державний фонд регіонального розвитку, є народні депутати. Питання: чого це не робиться? Це питання, в першу чергу, до місцевої влади й до уряду, який, певно, працює не за призначенням - недопрацьовують. Або не розуміє наслідків, до яких призведе недбалість у такому питанні", - сказала Суслова.

В партії наголошують, що проблему потрібно вирішувати негайно, а це можливо зробити, встановивши систему "Біотал" у віддалених районах, де немає централізованої каналізації.

"Спільними зусиллями можна добитися виділення фінансування, але для цього Новому Бугу потрібна дієва місцева влада, яка візьме ініціативу у свої руки", - наголосили в політсилі.

Нагадаємо, раніше жіночий рух політсили повідомив про критичну ситуацію в районній лікарні Олександрівки через COVID-19.