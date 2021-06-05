Новий акциз на "зелену" енергію стане підставою для міжнародних арбітражів, - юрист

Введення нового акцизного податку на електроенергію відновлюваних джерел енергії може бути визнано неконституційним.

Про це повідомив партнер міжнародної юридичної фірми Dentons Максим Сисоєв в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Не виключено, що зазначена зміна буде визначена неконституційним Конституційним судом України або будуть надалі внесені зміни, які зменшать негативний ефект податку", - повідомив експерт.

Водночас Сисоєв зазначив, що, якщо цього не відбудеться, єдиним способом захисту прав виробників та інвесторів буде звернення в міжнародні арбітражні інститути з позовом про компенсацію збитку, нанесеного діями держави Україна.

За його словами, виробники та інвестори не приймають подібних змін, оскільки вони за відсутності механізмів компенсації таких платежів фактично є новим урізанням зеленого тарифу, про що свідчать численні листи до влади та виступи профільних асоціацій.

"Якщо ж такі зміни будуть прийняті, то виробники будуть змушені платити новий податок", - підкреслив партнер Dentons.

Нагадаємо, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну через систематичне порушення українським урядом зобов'язань у секторі ВДЕ.

Рішення про припинення співпраці прийнято після планів Кабміну ввести новий акцизний податок на "зелену" енергію.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $868.2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.