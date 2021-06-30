С новыми штрафами перевозчикам будет невыгодно перегружать фуры, - эксперт

Верховная рада поставила "точку" на нахальстве перевозчиков, которые считают нормальным перегружать фуры и разбивать таким образом украинские дороги.

Об этом заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков в Facebook.

Речь идет о принятии во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

28 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Таким образом вводится система штрафов для перевозчиков:

17 тыс. грн - за перевозку груза без необходимых документов,

34 тыс. грн - если такая перевозка международная;

8,5-51 тыс. грн - за превышение габаритно-весовых параметров;

51 тыс. грн - за отказ от весового контроля или остановки по требованию.

"Три-четыре таких штрафа - и ездить станет невыгодно. Дешевле продать машину", - отметил эксперт.

Одновременно со стартом программы президента "Большая стройка" на украинских дорогах начали устанавливать устройства, которые позволяют фиксировать нарушения габаритно-весовых параметров. Массово это делается впервые за все время независимости, отмечает эксперт.

За полтора года установлено 48 таких площадок. Данные из этих комплексов на днях начали передаваться в открытый доступ на портал Data.gov.ua.

"Большое строительство стало основанием для целого звена изменений. Потому что хорошие дороги - это не только ровный асфальт. Это показатель отношения к законам и людям, живущим в этой стране", - отметил Быков.